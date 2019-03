Robert Pattinson actuará en la próxima película de Christopher Nolan | FOTOS

La nueva película del cineasta británico Christopher Nolan, la cual contaba con la actuación de John David Washington como protagonista, tendrá además la participación de Robert Pattinson y Elizabeth Debicki, según informó Variety.

El largometraje de Christopher Nolan es uno de los proyectos más esperados de Hollywood, pese a que no se conocen muchos detalles sobre la historia.

Christopher Nolan será también productor de la ficción junto a su esposa, Emma Thomas, y reveló que recientemente finalizó el guion de la película -aún sin título- que está programada para estrenarse el 17 de julio de 2020 en Estados Unidos.

Debicki viene de un año con gran presencia en títulos como "Cloverfield Paradox" y "Widows", además de prestar su voz a uno de los personajes de "Peter Rabbit". La australiana acaba de concluir el rodaje de la serie de terror "Lovecraft Country" para HBO.

Por su parte, el británico Robert Pattinson tiene por delante el estreno de "High Life", "The Lighthouse", "The King" y "Waiting for the Barbarians", todos ellos títulos de estreno este año.

Este nuevo proyecto pasa por ser el undécimo largometraje del realizador, uno de los cineastas más celebrados y admirados en la actualidad. Christopher Nolan ha sido cinco veces candidato a los Óscar: como productor y director de "Dunkirk", como productor y guionista de "Inception" y como guionista de "Memento".

Fuente: EFE