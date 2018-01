Rose McGowan publicó libro en el que narra cómo Harvey Weinstein abusó de ella

La actriz Rose McGowan, quien fue la primera mujer que se atrevió a dar testimonio en contra de Harvey Weinstein acusándolo de abuso sexual, estrenó este martes el libro "Brave" en el que entrega detalles de cómo el reconocido productor la violó en 1997.

De acuerdo a sus palabras y según adelanta "The Guardian" y "The New York Times", el hecho ocurrió durante el Festival Sundance en Park City, Estados Unidos, cuando ella tenía 23 años. Weinstein, a quien apodó "El Monstruo" en el texto, la habría invitado a su habitación para hablar sobre "la proyección de su trayectoria profesional".

Después de media hora conversando, relata la actriz, el productor la arrastró al borde de un jacuzzi y la violó. "Me congelé. Como una estatua", escribe. "Me sentí sucia. Me habían violado. Estuve pensando cómo, la noche anterior a que sucediera, se sentó detrás de mí en el teatro. Llegué a pensar que lo había provocado. Eso hizo que me sintiera más sucia", narró en sus memorias.

Poco tiempo después de la agresión, la actriz manifiesta que le contó lo sucedido a Ben Affleck, el cual, según sus palabras, le contestó: "Maldición. Le dije que parara de hacer eso".

Cuando Rose entregó su declaración en octubre de 2017, Affleck fue duramente cuestionado por su actuar. El actor hizo lo posible por restaurar su imagen pública y donó el dinero que ganó en una de las cintas de Weinstein.

"Estoy disgustado y enfadado con el hombre con el que he trabajado y ha usado su posición de poder para intimidar, acosar sexualmente y manipular a muchas mujeres durante décadas", escribió en ese momento en redes sociales.

En el libro, la actriz de "Charmed" también denuncia que su ex marido, el director Roberto Rodriguez, sabía que Weinstein abusó de ella y que usó eso para castigarla psicológicamente.

Fuente: (GDA/Emol de Chile/El Comercio)