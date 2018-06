Russell Crowe luce irreconocible por las calles de Italia | FOTOS

Hace aproximadamente un mes, Russell Crowe, era invitado de honor del evento Il Gladiatore, un espectáculo que revivía en Roma a "Gladiator", la película que el actor protagonizara hace dos décadas y que lo hiciera ganar su primer Oscar. La noticia fue más allá que eso, debido a la nueva apariencia del neozelandés de 54 años que distaba mucho de la que le recordábamos en sus años de gloria en Hollywood. Con barba y con un exceso de peso considerable, quien interpretara al musculoso general romano Máximo en el mencionado filme, lucía casi irreconocible.

Un mes después, Crowe vuelve a hacer noticia durante su viaje a Florencia en Italia. El actor luce se paseaba como un turista más con la poblada barba que ahora lo caracteriza, con ropa deportiva y bastante fuera de forma.

La imagen fue publicada por la revista "Hola Argentina" esta semana. Según informó este mismo medio, el actor reveló que ya consiguió bajar 24 kilos y espera seguir bajando de peso.

SU PASO A LA TV

Dejando de lado la apariencia de Russell Crowe, la cadena de pago Showtime informó este lunes a través de un comunicado que el actor interpretará al difunto fundador de Fox News, Roger Ailes, en una serie que emitirá este canal.

La serie, que constará de una primera temporada de ocho capítulos, será una coproducción de Blumhouse Television y Showtime y se basará en el libro "The Loudest Voice in the Room", de Gabriel Sherman, sobre las acusaciones de acoso sexual que propiciaron la dimisión de Ailes.

"El enfrentamiento entre los medios de comunicación y los políticos define de muchas maneras el mundo en el que vivimos hoy día", dijo David Nevins, presidente de Showtime. "Hemos visto este fenómeno reflejado en la gran pantalla desde la historia de Charles Foster Kane ("Citizen Kane"), y ahora encuentra ecos en la ascensión y caída de Roger Ailes", añadió.

"Con Russell Crowe en el papel protagonista, esta serie promete ser una historia definitiva para nuestra era", recalcó Nevins.

Ailes, arquitecto del noticiero combativo y responsable de elevar a la conservadora Fox News hasta su actual estatus de gigante mediático, falleció en mayo del año pasado a los 77 años, pocos meses después de que su larga e influyente carrera terminase abruptamente por varias denuncias de acoso sexual.

Las denuncias terminaron con su salida de Fox News el pasado año -con una liquidación de 40 millones de dólares incluida, según algunas fuentes- y llevaron a la empresa a pagar millonarias compensaciones para que los litigios no prosiguieran.