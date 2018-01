Señalado por cinco mujeres de acoso sexual, James Franco se dejó ver este domingo en la gala de los SAG Awards 2018, donde estuvo nominado en la categoría de Mejor actor de cine por la película "The Disaster Artist".

Pero James Franco no apareció en la alfombra roja. Él fue directamente a ver la ceremonia, tal y como muestran fotos reveladas por medios estadounidenses. Se sentó en la misma mesa que su colega nominado, Willem Dafoe ("The Florida Project").

James Franco attends SAG Awards amid sexual misconduct controversy — and leaves empty… https://t.co/YSx5lP0sre — GamePlayViews (@GamePlayViews) 22 de enero de 2018

James Franco en los SAG Awards.

Un reportaje del diario Los Angeles Times incluye cinco testimonios de mujeres que acusan a James Franco de aprovecharse de su poder para conseguir favores sexuales, sea con una actriz que contrató para cierta película o incluso con sus propias alumnas.

Un día antes de los SAG Awards la actriz Scarlett Johansson le envió una indirecta a Franco, esto por la presunta hipocresía del actor al apoyar el movimiento "Time's Up", que busca detener situaciones donde la mujer sea víctima de acoso o abuso.

"¿Cómo podría una persona apoyar públicamente a una organización que ayuda a brindar apoyo a las víctimas de agresión sexual mientras se aprovecha en privado de personas que no tienen poder?", declaró la actriz de "Lucy".

A propósito del caso, la nominada Alison Brie, cuñada del actor, dijo que apoya a su familia y que no todo lo reportado sobre Franco es "completamente preciso". De todas maneras, resaltó que es hora de escuchar y esperar más información.

Por otro lado, el actor Aziz Ansari, acusado de mala conducta sexual por una fotógrafa, no asistió a los SAG Awards, donde estuvo nominado en la categoría de Mejor actor de serie cómica por "Master of None".