Los Globos de Oro ya pasaron, el Oscar está a la vuelta de la esquina, pero hay más premiaciones con prestigio en Hollywood, como los SAG Awards 2018, que este domingo recibió a decenas de intérpretes en Los Ángeles, California. Como ya es tradición, las estrellas desfilan por la alfombra roja.

Entre los primeros en llegar a la ceremonia fueron los niños de la serie "Stranger Things", como Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin y Noah Schnapp. Ellos están nominados en la categoría de Mejor elenco de serie dramática.

Tampoco podía faltar Dave Franco, de la aclamada película "The Disaster Artist". Él llegó acompañado de su esposa, la actriz Alison Brie, quien protagoniza la serie de lucha libre "GLOW".

"Three Billboards Outside of Ebbing, Missouri", película que cuenta la historia de una madre en busca de justicia por la violación y asesinato de su hija, se encuentra entre las películas favoritas para llevarse los mayores honores en los SAG Awards.

De igual modo, se dejó ver en la alfombra roja de los SAG Awards el actor Sterling K. Brown, quien ha ganado grandes premios, como el Emmy y los Globos de Oro. Él protagoniza la serie "This is US".

Por el lado de las series, destacan las nominaciones a "Big Little Lies" del canal HBO, la miniserie revelación del 2017, así como a "The Handmaid's Tale" de Hulu. Ambas historias se enfocan en la mujer durante situaciones extremas.

DATO

TNT tiene los derechos de transmisión de los SAG Awards en América Latina, tanto de la ceremonia como de la alfombra roja.