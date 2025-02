La premiación, que reconoce lo mejor del cine y la televisión según el voto de los miembros de SAG-AFTRA, tendrá lugar el domingo 23 de febrero y será transmitida por primera vez en vivo a través de Netflix, a las 8 p.m. (Hora de Perú). Kristen Bell será la anfitriona de esta ceremonia.

En televisión, “Shōgun” sobresale con varias nominaciones, incluyendo mejor actuación en una serie dramática para Hiroyuki Sanada y mejor actriz en una serie dramática para Anna Sawai. En comedia, Jeremy Allen White (“El Oso”) y Kristen Bell (“Nobody Wants This”) fueron nominados en sus respectivas categorías. Además, “El Oso” y “Only Murders in the Building” compiten por mejor elenco en serie de comedia.

A continuación, la lista completa de nominaciones:

Cine:

Mejor actor en un papel principal



Mejor actriz en un papel principal



Mejor actor en un papel secundario



Mejor actriz en un papel secundario



Mejor elenco en una película



Televisión:

Mejor actor en televisión o miniserie



Mejor actriz en televisión o miniserie



Mejor actuación de un actor en una serie dramática



Mejor actuación de una actriz en una serie dramática



Mejor actuación de un actor en una serie de comedia



Mejor actuación de una actriz en una serie de comedia



Mejor reparto en una serie dramática



Mejor reparto en una serie de comedia



¿En dónde se realizará la ceremonia de los SAG - Awards?

La premiación se realizará en el Shrine Auditorium en Los Ángeles, California, y es considerada un termómetro clave para los Oscar, que tendrán lugar el 2 de marzo de 2025.

SAG-Awards: Aplazaron la fecha de presentación de nominados por en Los Angeles

Inicialmente, el anuncio de nominados estaba programado para el 8 de enero en un evento en vivo en el Shrine Auditorium.

Sin embargo, debido a los incendios forestales que afectan la costa oeste de Estados Unidos, el Sindicato de Actores canceló la presentación presencial.

“Como medida de precaución para la seguridad de nuestros presentadores, invitados y personal, el anuncio en vivo ha sido cancelado debido a los incendios y las condiciones adversas del viento”, informó SAG-AFTRA en un comunicado.