Era un 10 de diciembre del 2009 cuando Sam Worthington se convirtió en uno de los actores más famosos de Hollywood gracias a “Avatar”.

Luego de un modesto ingreso al cine con un papel secuendario en la película "Bootmen" (2000), el intérprete australiano ya había experimentado el éxito protagonizando películas como "Somersault" (2004), "Macbeth" (2006) y "Rogue" (2007). Sin embargo, roles como el de James Bond se le habían escapado de las manos.

Para mayo del 2009 había tenido su mayor triunfo con la salida de “Terminator Salvation”, cinta que coprotagonizó junto a Christian Bale en el papel del cyborg Marcus Wright. Sin embargo, el moderado éxito de esta cinta no se compararía en nada al que experimentó apareciendo en la película de James Cameron, que convertiría su nombre (junto al de Zoe Saldana), en estrellas internacionales.

Los siguientes 'blockbusters' en los que participaría no serían igual de prominentes. En 2010 protagonizó el remake de "Clash of the Titans" como Perseo, papel al que volvió con la secuela "Wrath of the Titans" dos años después.

Después caería en una serie de películas de poca repercusión como el drama “Last Night”, el fracasado thriller “Man on a Ledge” (2012). También participó de varias películas en su natal australia como la cinta sobre surf “Drift” (2013) y el drama infantil “Paper Planes” (2015). Ese mismo año participaría de la miniserie australiana “Deadline: Gallipoli”, en la que también fue productor ejecutivo.

También tuvo un papel prominente en la película bélica de Mel Gibson “Hacksaw Ridge” (2016), en la que actuó junto a Andrew Garfield. Un año después, participaría en la película cristiana “The Shack” (2017), la cual fue destruida por la crítica, recibiendo un 21% de ‘frescura’ en Rotten Tomatoes, aunque recibió apoyo de la audiencia más conservadora. A la par volvería a la televisión para actuar en “Manhunt: Unabomber”, una versión ficcionalizada de la caza del terrorista estadounidense.

Sus siguientes películas tampoco causarían mucho impacto, con “The Hunter’s Prayer” en 2017, “The Titan” en 2018 y el thriller psicológico “Fractured” en 2019.

Y si bien se espera que el gran regreso de Worthington llegue en 2021, cuando la segunda parte de “Avatar” se estrene en los teatros, hay todavía una película más en el horizonte del actor fuera de la sombra de Cameron. Se trata de “Dreamland”, un thriller psicológico dirigido por Nicholas Jarecki sobre la epidemia de los opioides que lo verá actuar junto a Armie Hammer, Gary Oldman, Evangeline Lilly y Lily-Rose Depp. Todavía no tiene fecha de salida.

