Las actrices Scarlett Johansson y Cate Blanchett y el también actor y cantante Joseph Gordon-Levitt se encuentran entre los 700 artistas que han firmado una carta en contra del uso de la Inteligencia Artificial (IA) para explotar obras protegidas por derechos de autor sin permiso.

En una carta abierta publicada en internet, los artistas, escritores y creadores de todo tipo que la suscriben aseguran que “robar nuestro trabajo no es innovación. No es progreso. Es robo, simple y llanamente”.

“La comunidad creativa estadounidense es la envidia del mundo y genera empleo, crecimiento económico y exportaciones”, señalan.

“Pero en lugar de respetar y proteger este valioso recurso, algunas de las mayores empresas tecnológicas, muchas de ellas respaldadas por capital privado y otros inversores, utilizan el trabajo de creadores estadounidenses para construir plataformas de IA sin autorización ni respeto por las leyes de derechos de autor”, añaden.

Scarlett Johansson y Cate Blanchett entre los 700 artistas que apoyan una campaña anti IA. (Foto: EFE)

Los firmantes proponen que se llegue a “acuerdos de licencia y colaboraciones” y, de hecho, resaltan que “algunas empresas de IA han optado por la vía responsable y ética para obtener el contenido y los materiales que desean utilizar”.

“Es posible tenerlo todo. Podemos contar con una IA avanzada y en rápido desarrollo y garantizar el respeto de los derechos de los creadores”, concluye el escrito.

Johansson ya se ha pronunciado abiertamente contra los peligros de la IA y lleva años luchando contra la recreación de su imagen. En febrero de 2024 emitió un comunicado criticando duramente un vídeo viral en el que una versión de sí misma creada por IA, junto con otras celebridades, parece protestar contra las publicaciones antisemitas de Kanye West, recuerda Variety.

También emprendió acciones legales en noviembre de 2023 contra una aplicación de IA que utilizó su nombre e imagen en un anuncio en línea sin su permiso. Y criticó a OpenAI en mayo de 2024 por usar su voz de la película “Her” de Spike Jonze (2013) como inspiración para un chatbot GPT-4o llamado Sky.

El año pasado, Blanchett y Gordon-Levitt se encontraban entre los 400 cineastas, escritores, actores y músicos de Hollywood que firmaron una carta abierta a la Oficina de Política Científica y Tecnológica de la Casa Blanca, instando a la administración a no revertir las protecciones de derechos de autor a instancias de las empresas de IA.

Entre los firmantes de la carta también figuran músicos como los miembros de R.E.M. (Bill Berry, Peter Buck, Mike Mills, Michael Stipe) o el grupo CAKE.

