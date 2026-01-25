Escuchar
(2 min)
Scarlett Johansson y Cate Blanchett entre los 700 artistas que apoyan una campaña anti IA. (Foto: EFE)

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Redacción EC

Las actrices Scarlett Johansson y Cate Blanchett y el también actor y cantante Joseph Gordon-Levitt se encuentran entre los 700 artistas que han firmado una carta en contra del uso de la Inteligencia Artificial (IA) para explotar obras protegidas por derechos de autor sin permiso.

