El legendario actor británico Sean Connery, conocido sobre todo por sus interpretaciones de James Bond, murió a los 90 años, según informó este sábado su familia a la BBC. El actor llevaba desde 2003 apartado del cine.

Sean Connery. O Thomas Connery fue el primero en llevar al agente 007 a la pantalla grande, apareciendo en siete films de la saga.

El destacado actor tuvo una importante participación en el cine. Formó parte del elenco de actores de: “The Hunt for Red October” (La caza del Octubre Rojo), “Indiana Jones and the Last Crusade” (Indiana Jones y la última cruzada) y “The Rock” (La Roca).

Su historia

Sean Connery fue hijo de un conductor de camiones y de una empleada de limpieza. Nació en un barrio humilde de Edimburgo un 25 de agosto de 1930, dejó la escuela para trabajar de repartidor de leche, de chofer, de jornalero, de albañil, de pulidor de ataúdes.

Como modelo, posaba desnudo por 15 chelines la hora en una academia de arte. Ocupó el tercer lugar en el concurso Míster Universo, y de su paso por la Marina conserva dos tatuajes, uno dedicado a sus padres y el otro a Escocia. Pudo fichar por el Manchester United, pero tomó el camino de la actuación, primero como tramoyista, luego como extra en el King’s Theatre antes de tentar papeles en televisión y cine. Y, por fin, encarnar a James Bond. Papel que más tarde odiaría, pero que lo convirtió en un ícono de la cultura pop.

