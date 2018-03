Sean Penn genera polémica en entrevista donde anuncia debut como novelista

Sean Penn, el actor ganador de dos premios Oscar, tiene otras pasiones hoy en día: anunció su debut como escritor de novelas en una entrevista que generó controversia.

En el programa "The Late Show", el actor de 57 años lució desaliñado y reconoció que se encontraba bajo la influencia de un sedante denominado Ambien, el cual tomó "para poder dormir después de un vuelo nocturno".

"¿Cómo podemos diferenciar a Sean Penn cuando ha tomado Ambien de cuando no?", preguntó el presentador del programa, Stephen Colbert. En respuesta, Penn sacó un paquete de cigarrillos y empezó a fumar en plena emisión.

Luego de algunos minutos, el presentador le dijo al actor: "Por favor, no sigas fumando. A mí no me importa. Mis padres fumaban cuando yo era un niño, así que asocio el olor de los cigarrillos con recuerdos felices, pero queremos tenerte por aquí durante tanto tiempo como sea posible, y esas cosas son malas para ti".

"Bueno, ofrecen seguridad laboral a los oncólogos", respondió Sean Penn con su ácido sentido del humor.

Sean Penn en "The Late Show". (Video: YouTube)

Sean Penn también dijo que ya no siente la misma pasión por la actuación que en los inicios de su carrera.

El actor cuyas películas incluyen "Milk", ''Mystic River" (“Río místico”) y ''Dead Man Walking" (“Pena de muerte”), entre muchas otras, en declaración a AP, sostuvo: "De hecho, lo que quiero hacer es escribir libros. Ya no estoy enamorado del trabajo de actuación".

Penn teme que el mundo está tan abrumado con "contenido" que hasta las grandes películas se olvidan rápidamente. Pero aún cree en las palabras. Esta semana, se sumó a héroes de la literatura como Norman Mailer y Jack Kerouac, por no hablar de colegas actores como Ethan Hawke y James Franco, como autor de ficción.

La novela de Penn se titula "Bob Honey Who Just Do Stuff" (que podría traducirse como “Bob Honey el que hace de todo”), un título no salido de tono para una persona cuyas aventuras fuera de la pantalla lo han llevado a tener encuentros con personalidades que van de Mijaíl Gorbachov a El Chapo.

"Bob Honey", con su protagonista volátil y antisocial, es un emocionante recorrido de Estados Unidos y más allá mientras una figura al estilo de Donald Trump conocida como "The Landlord" (El Casero) sube al poder y Bob Honey anhela ser "salvaje, desenfrenado y libre".

"Bob Honey" tiene un estilo de improvisación y una serie de aliteraciones ("intencionales hasta decir basta", reconoce Penn). La trama incluye fosas sépticas, mazos mortales y pirotécnicos para dictadores. El trasfondo del libro también sigue un camino disperso.

El año pasado, Penn lanzó un breve audiolibro bajo el pseudónimo de Pappy Pariah, que luego expandió y publicó como un libro de tapa dura bajo su propio nombre, aunque dice que las opiniones en el texto, incluyendo un poema que reprende al movimiento #MeToo, no son necesariamente suyas.