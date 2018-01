Madre de Selena Gómez confirma que no le agrada su relación con Justin Bieber

La reconcilación de Selena Gómez y Justin Bieber fue motivo de alegría para los seguidores de ambos artistas, pero no para Mandy Teefey, la madre de la intérprete de "Come and Get It".

Tras varias especulaciones de por medio, el portal "Gossip Cop", citado también por medios como E! Entertainment y Hollywood Life, consiguió declaraciones de Teefay, quien confirmó que no le agrada la relación de su hija con el canadiense.

"No me hace feliz", dijo la mujer sobre Justin Bieber y Selena Gómez, pero luego añadió: "Mi hija puede vivir su vida como le plazca, siempre y cuando lo haga siendo feliz, segura y saludable".

Como se recuerda, en noviembre del 2017 los cantantes fueron vistos juntos nuevamente. Su reconciliación se hizo oficial tras la publicación de una foto besándose tras un partido de hockey. En diciembre, sin embargo, la prensa comenzó a publicar rumores sobre una pelea entre Selena y su madre a partir del regreso de Bieber a su vida. Gómez, hasta el momento, no ha hecho referencia al respecto. El canadiense tampoco.