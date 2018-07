Selena Gómez deslumbra en la premiere de "Hotel Transylvania 3" | FOTOS

La cantante estadounidense Selena Gómez deslumbró en la alfombra roja de la premiere de "Hotel Transylvania 3" en Los Ángeles, California.

La estrella de Hollywood no asistía a una premiere de cine desde enero de 2016 con la película de Netflix "The Fundamentals of Caring", en la que fue protagonista.



Para la ocasión, Selena Gómez usó un vestido de dos piezas de Oscar de la Renta y joyas valoradas en más de 21.000 euros de Tiffany & Co. Diamonds. La estrella lució un maquillaje minimalista perfecto para ser combinado con el vestido veraniego.

"HOTEL TRANSYLVANIA 3"

La tercera entrega de esta franquicia "Hotel Transylvania"se desarrolla en un crucero de lujo al que van Drácula (Adam Sandler), su hija Mavis (Selena Gómez), su yerno Johnny (Andry Samberg) y su nieto Dennis (Asher Blinkoff), junto con los demás monstruos del hotel.

Estas vacaciones de sueño para estos monstruos se convierten en una pesadilla cuando Mavis nota que Drac se enamoró de la misteriosa capitana del barco, Ericka, la cual podría destruir a todos los monstruos.

Esta película de Sonny está bajo la dirección de Genndy Tartakovsky se estrenará en el Perú el 26 de julio.