Selena Gómez ahora diseña zapatillas por una buena causa

Selena Gómez quiere que todas las mujeres se sientan bien con sus cuerpos. La estrella de pop reveló que está trabajado en nuevos diseños de zapatillas para la marca Puma. Con estos quiere que quien las use se vean lindas, pero también empoderadas.

La zapatilla DefyxSG, que se lanza el 18 de septiembre y está promocionada con las iniciales "SG", no solo representada a la cantante sino también a todas las "chicas fuertes".



"El objetivo es quitarme el foco; se trata de lo que creo y de lo que elijo hacer con la plataforma que me asignan", dijo la intérprete de "Back To You" en Footwear News sobre su colaboración con la marca de ropa deportiva. "Es mucho más grande que yo y es mucho más grande que Puma, se trata de cómo te sientes", añadió.



Gómez cree que ha tenido gran impacto con las colecciones que ha creado en conjunto con Puma. "Tomo las pistas de la música que me inspira, las películas que me inspiran, los artistas que me inspiran", explicó.

"Me encanta aprender de todo tipo de personas. Para mí, [la inspiración] viene del estado de ánimo o el momento en que estoy", agregó.



Selena Gómez también habló sobre los comentarios que en las redes suelen hacerle. "Está bien que no me acepten de esta manera. Soy amable y no intensa. Realmente no me importa ", indicó Gómez. "Tengo que interiorizar mi mensaje para luego dárselo a mis fanáticos. Yo les puedo decir que 'lo entiendo, soy como tú'", agregó.



"Fuerte, nunca olvido decir la palabra 'fuerte'", comentó Gómez sobre sus diseños. "El objetivo de mi línea es que cualquier mujer que se vista con atuendos deportivos se sienta fuerte y bella".