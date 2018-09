Selena Gómez habló por primera vez de lo ocurrido con Demi Lovato

El silencio de Selena Gómez cuando se informó sobre el internamiento de Demi Lovato por sobredosis llamó la atención de los seguidores de las artistas, pues su cercanía es bien conocida en el medio.

En una entrevista para la edición de octubre de la revista "ELLE", la ex de Justin Bieber finalmente rompió su silencio y reveló por qué no se manifestó sobre lo ocurrido con su colega y amiga.

"Todo lo que diré es que la contacté personalmente. No hice nada público. No quería… Porque la amo", dijo, y agregó: "(A Demi Lovato) la conozco desde que tenía 7 años. Y es todo lo que diré".

Por otro lado, Selena Gomez reveló que recientemente se mudó a Orange County para escapar de los 'paparazzi' que la perseguían por todos lados en Los Ángeles.

"Ha sido una liberación. L.A. se volvió muy claustrofóbico para mí", afirmó. Contó además que viene trabajando en una organización sin fines de lucro que lucha contra el tráfico de personas, y reveló que, por ahora, quiere mantenerse alejada de las redes sociales.

"No estoy en internet. No he estado en internet en meses. No tengo las claves de mi Instagram. No tengo Apps en mi teléfono, no tengo Apps de edición de fotos. Tengo Peak, un juego para la mente", reveló.