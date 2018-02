Selena Gomez: "Mi lucha contra la depresión será de por vida"

Selena Gomez fue entrevista por Katherine Langford, para la revista Harper's Bazaar y tras conversar sobre una serie detalles sobre su carrera, la cantante reveló que su lucha contra la depresión y la ansiedad será "de por vida".

"He tenido muchos problemas con la depresión y la ansiedad, y he sido muy abierta al respecto, pero no es algo que crea que vaya a superar nunca... No habrá un día en el que diga: 'Aquí estoy con este vestido precioso, ¡He ganado!'. Creo que es una batalla que voy a tener que luchar durante el resto de mi vida y lo he aceptado porque me estoy eligiendo a mí misma por encima de todo lo demás", le reveló la cantante a la actriz que protagoniza "13 Reasons Why", serie que actualmente produce para Netflix.



La intérprete de "Come & Get It" habló también sobre su compleja relación con Instagram.

"Es una plataforma increíble, pero en muchos sentidos le ha dado a la gente joven, yo incluida, una falsa representación de lo que es importante. Así que sí, es una relación compleja. Probablemente, una de mis relaciones más difíciles", dijo.

Este cuadro de depresión no es nuevo para Selena. Hace unos días, la revista People reveló que la cantante había retomado su terapia para afrontar nuevamente el problema.