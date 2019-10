La reciente polémica que ha envuelto a Selena Gómez, Justin Bieber y Hailey Baldwin, a raíz del lanzamiento del último tema de la cantante “Lose You To Love Me”, con el que supuestamente habla de la relación tóxica que vivió con el astro pop, ha sacado a colación la inestable vida en pareja que tuvieron ambos astros del pop en los últimos años.

Selena Gómez y Bieber mantuvieron una relación accidentada, con rupturas y reconciliaciones entre 2011 y 2018, hasta que el cantante canadiense anunció en julio del año pasado que le había propuesto matrimonio a la modelo Hailey Baldwin, su ahora esposa, exactamente dos meses después de terminar con Gómez.

“En dos meses reemplazaste nuestro nosotros, como que fue fácil. Me hizo pensar que me lo merecía, en la parte más dura de mi recuperación”, dice parte de la letra de “Lose You To Love Me”.

Sobre esta canción, Selena ha dicho que “fue inspirada por muchas de las cosas que han pasado en mi vida después de sacar mi último disco. Quiero que la gente se sienta esperanzada y que sepa que cuando pase todo estarán más fuertes y serán una mejor versión de sí mismos”.

OTRAS RELACIONES TÓXICAS

Las idas y venidas de Justin y Selena como pareja no son la única y en el top de toxicidad son superadas por otras historias que empezaron siendo de amor y terminaron en la corte, con acusaciones de violencia física y psicológica.

1. AMY WINEHOUSE Y BAKE FIELDER CIVIL

¿Quién no recuerda, por ejemplo, a la contaminada pareja que formaron la difunta Amy Winehouse y su ex esposo, el productor de videos Blake Fielder-Civil? Cortes, drogas duras y mucho daño de por medio alimentaban esta relación que terminó por acabar con uno de los talentos musicales más prometedores de los últimos años.

La pareja se conoció en 2004. Tras un año de relación, terminaron, lo que ocasionó una fuerte depresión en la cantante. En 2007, Amy y Bake vuelven a unirse y terminan casándose. Sin embargo la adicción extrema a las drogas que ambos sufrían terminaron por envolverlos en una burbuja de dolor, escándalos y daño físico. Tan solo dos años después, la pareja se divorció y en 2011, la cantante falleció, al parecer, víctima de los medicamentos con los que trataba su adicción a las drogas.

Recientemente, Fielder-Civil habría ofrecido al portal The Sun, una serie de fotos inéditas de Amy con él a cambio de dinero.

2. BRITNEY SPEARS Y KEVIN FEDERLINE

En 2004, la relación de Britney Spears y Kevin Federline empezó a acaparar los titulares de la prensa rosa. Tres años después, ya casados y con dos hijos de por medio, la pareja anuncia su divorcio en medio de escándalos por la inestabilidad piscológica de la cantante y demandas por la custodia de los menores.

“Creo que me casé por las razones equivocadas. En lugar de seguir mi corazón y hacer algo que me hiciera realmente feliz. Solamente lo hice porque...por la idea del matrimonio y todas esas cosas”, declaró Britney en 2008 en medio de un colapso nervioso que terminó por afectar su carrera.

El último año, Kevin Federline, que recibe como manutención, 20 mil dólares al mes por parte de Britney Spears, habría solicitado el incremento de este monto después del éxito de los shows que ofreció la cantante en Las Vegas.

3. CARLOS Y DIANA DE GALES

Es por todos conocido que el matrimonio entre Carlos y Diana de Gales fue producto de una presión familiar del padre del hijo mayor de la reina Isabel II.

Enamorado desde siempre de Camila Parker, la convivencia entre Carlos y Diana fue más que un cuento de hadas uno de terror. El Príncipe no estaba enamorado de la Princesa, y a quien realmente amaba era a su amiga Camila quien finalmente terminó convirtiéndose en su amante.

Esto era un secreto a voces dentro de la familia, por lo que la Princesa de Gales comenzó a sentirse muy sola. A pesar de estos problemas, la pareja tuvo dos hijos: Guillermo y Harry y recién se divorció en 1996, quince años después de contraer matrimonio.

“Éramos muy buen equipo en público, no obstante lo que estaba ocurriendo en privado: una bulimia incontrolable, una sensación de no ser buena para nada, un marido que ama a alguien más, lo sabía, tú simplemente lo sabes”, reveló Diana en 1995 en una entrevista a la BBC.

4. JOHNNY DEPP Y AMBER HEARD

Johnny Depp y Amber Heard se casaron en 2015, cuatro años después de conocerse en el rodaje de la película “Los diarios del ron”. El amor entre ambos, se apagaría pronto. Solo un año y medio después, la actriz le pidió el divorcio al actor y denunció que durante toda su relación, recibió por parte de este,abuso verbal y físico.

Esto no quedó ahí sino que ella reveló ante los medios una fotografía de su rostro golpeado supuestamente por Depp.

5. CHRIS BROWN Y RIHANNA

Chris Brown y Rihanna se conocieron en 2005. Tras tres años de amistad, en 2008 se hacen pareja y es en 2009 una fuerte discusión entre los dos termina con una denuncia por agresión física por parte de la cantante. El rapero fue detenido y tras declararse culpable, fue sentenciado a 5 años de libertad condicional. La imagen del rostro golpeado de Rihanna se vio en todo el mundo y dio pie a una serie de discusiones sobre la violencia de género.

La cantante, que requirió hospitalización tras la agresión, reveló meses después, en una entrevista que lo vivido con Brown fue “humillante y traumatizante”.

A pesar de este lamentable episodio entre ambos, Rihanna y Chris Brown retoman su relación en 2012. Sobre esta decisión, la confesó que se sentía capaz de cambiarlo: “En un ciento por ciento. Yo era súper protectora con él. Sentía que la gente no lo comprendía, incluso después de... Pero luego te das cuenta que en esa situación, tú eres el enemigo. La relación duró aproximadamente un año.

Ya separados definitivamente, Rihanna declaró: “No lo odio. Me preocuparé por él hasta el día en que me muera. No somos amigos, pero tampoco enemigos. No tenemos mucha relación en este momento” concluyó.

En 2017, como parte del documental sobre su vida lanzado en 2017, Brown reveló que fue un ataque de celos de Rihanna lo que propició la paliza que le dio en 2009. Según el cantante, ella no soportó saber que este había mantenido relaciones sexuales con una de sus extrabajadoras.

“Ella me odió. Después de eso lo intenté todo. A ella no le importó, simplemente no confiaba en mí después de eso”, explicó el rapero. A partir de ese momento, su relación con Riri fue a peor con infinidad de “peleas tanto verbales como físicas. Por ambas partes. Esta es la primera vez que digo algo al respecto”.









