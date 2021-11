Los fans todavía comentan el tráiler de la película “Spiderman: No Way Home” (”Spider-Man: Sin camino a casa”), que pondrá al héroe interpretado por Tom Holland en colisión con los villanos clásicos del cine, como el duende Verde, el Doctor Octopus, Electro; etc. Este adelanto ha generado especulaciones sobre una eventual aparición de los actores protagónicos de décadas pasadas, lo cual todavía no se confirma.

Pero un evento no relacionado al Hombre Araña ha dado esperanzas a los fans, aunque de manera tangencial. En la gala del Hombre del Año de la revista estadounidense GQ, desarrollada en West Hollywood (EE.UU.), Andrew Garfield y Tom Holland fueron invitados. Pero no solo eso, pues se saludaron, de lo cual hay un registro fotográfico.

GOOD MORNING TO TOM HOLLAND AND ANDREW GARFIELD ONLY pic.twitter.com/6mTQOMJeVl — zach (@civiiswar) November 19, 2021

Ambos se mostraron amigables en las fotos, que horas después de ser compartidas en internet han motivado comentarios de miles de aficionados que parecen estar preparados para verlos a ambos en la cinta de próximo estreno.

Pero Holland ha dicho que ni Andrew Garfield ni Tobey Maguire están en la película. Por su parte, Garfield, consultado por un fan en la premiere de su reciente película “Tick, Tick, Boom” si aparecerá en “Spiderman: No ay Home”, respondió con un “ya veremos”.

Más sobre “Spiderman: No Way Home”

Dirigida por Jon Watts, “Spiderman: No Way Home” es el final de la trilogía que trajo al Hombre Araña al Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés), esto como parte de una estrategia conjunta de Sony Pictures (dueña de los derechos para cine) con Marvel Studios (productora de estas nuevas películas).

Con un Peter Parker en su etapa escolar, estas películas muestran cómo el héroe pasa a convertirse en uno de los más importantes del mundo, en especial tras la muerte de Tony Stark (Robert Downey Jr.) durante la lucha final contra Thanos.

Pero las cosas no son sencillas para Parker, cuya identidad secreta como Spiderman fue revelada por el villano Mysterio (Jake Gyllenhaal) como parte de su venganza tras arruinar sus planes de conquistar al mundo con tecnología robada de Tony Stark.

De momento se desconoce si Peter Parker seguirá en en las películas del MCU tras esta cinta. No obstante, el pasado del personaje se explorará en “Spiderman: Freshman Year”, serie animada exclusiva de Disney+ que formará parte del canon. Se desconoce la fecha de estreno.

Dato

“Spiderman: No Way Home” llega a los cines de EE.UU. el 17 de diciembre.

Conforme a los criterios de Saber más

"Spiderman: No Way Home". (Fuente: Sony Pictures)

Te puede interesar