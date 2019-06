Spiderman: Far From Home: ¿Tom Holland, Tobey Maguire y Andrew  Garfield juntos?

¿Te imaginas a Tom Holland, Tobey Maguire y Andrew Garfield juntos en una película de "Spiderman"?. Recientemente, el actor que actualmente interpreta al arácnido héroe ha declarado que le encantaría trabajar junto a sus recordados antecesores.

"Por supuesto que me encantaría hacer una película con ellos. Sería increíble, realmente divertido. Y es algo que los fans también quieren. Por lo que si Marvel y Sony deciden hacer eso, depende de ellos. No depende de mí, no puedo ir a hablar con Kevin [Feige] y decirle que así es cómo va a ser la siguiente película. Pero sería maravilloso", dijo Holland durante la promoción de "Spider-Man: Far From Home", el segundo filme del superhéroe con el actor de 23 años como protagonista.

"Spider-Man: Far From Home" se estrena en nuestro país el próximo 4 de julio y en las últimas semanas se han conocido las opiniones sobre la película.

"#SpiderManFarFromHome es graciosa, emocionante, romántica y tonta, siguiendo a Homecoming en ser esta perspectiva cercana del mundo de Spidey y cómo los eventos de #AvengersEndgame impactaron la vida cotidiana", escribe Erik Davis de Fandango.

"Far From Home" ha destronado a "Spider-Man 2" de Sam Raimi y es ahora mi película de "Spider-Man" favorita. Lo desquiciado del asunto es que ni siquiera puedo decirte por qué estoy tan enamorado de esta película, porque sería un spoiler. Gyllenhaal es increíble. Holland refuerza su lugar como el mejor Spidey a la fecha. Sorprendente", opinó Kevin McCarthy.

Sobre la posibilidad de ver a Holland, Maguire y Garfield juntos en pantalla, Amy Pascal, una de las productoras de "Spider-Man: Far From Home", ha declarado: "Todo es posible. Sería algo muy interesante. En este sentido el multiverso es una idea ganadora, porque abre infinitas posibilidades. Podemos literalmente hacer lo que sea"

DIFERENCIAS ENTRE LOS PROTAGONISTAS

A propósito de este comentado encuentro entre Tobey Maguire y Andrew Garfield, a continuación un recuento de las características y diferencias de los actores que interpretaron al superhéroe de Marvel.

Y es que quien vio las versiones anteriores a Holland, recordará la representación caricaturesca de Tobey Maguire y el tono más dramático que ofreció posteriormente Andrew Garfield.

"Eran muy diferentes y no podría decir cuál de las dos me gustó más, pero creo que mi Spiderman está en un punto intermedio entre ambos", declaró el actor cuando estrenó "Spider-Man: Homecoming" en 2017.

Tom Holland (2017 a la actualidad)

El actual "Spiderman" es parte del MCU (Marvel Cinematic Universe), lo que le permite entablar nexos con una mayor cantidad de personajes ligados a este universo como Tony Stark.

El británico realiza sus propias escenas de acción debido a su habilidad con el baile y el atletismo.

A diferencia de Tobey Maguire, que trabajaba para sobrevivir hasta fin de mes, el "Spiderman" de Holland representa más a una clase media estadounidense

En esta nueva versión, Tom Holland, en palabras de la crítica, luce más fiel al de los cómics, gracias a la juventud del actor que interpreta al arácnido superhéroe. Además de transmitir una irreverencia y buen humor más natural que la que transmitían Maguire y Garfield.

Andrew Garfield (2012-2014)

Muchos critican y califican a Garfield como el peor Spiderman de los últimos años, sosteniendo que lucía muy ganador para encarnar al "nerd" de Peter Parker.

En lo que respecta a la historia, la versión de Garfield en "The Amazing Spider Man", era más fiel al cómic que la mostrada por Maguire entre 2002 y 2007.

Esto, sin embargo, cambiaría en la segunda parte estrenada en 2014, la historia fue muy criticada y terminó por el cierre de esta etapa de Garfield como Spiderman para dar inicio a una nueva trilogía.

Sobre el guión de "The Amazing Spider Man 2" Garfield declaró en su momento: "He leído el guión de Alex Kurtzman y Bob Orci y me encanta. Hay un hilo conductor en toda su escritura. Lo que creo que pasó es que durante la pre-producción, producción y post-producción se movieron partes y quitaron otras. Cuando tienes algo que funciona y se empiezan a remover cosas y a decir "esto no funciona" este hilo se rompe y es difícil que la historia vuelva a funcionar como antes. El estudio es quien tiene la última palabra en las películas, así que tienes que hacer lo que ellos dicten".

Tobey Maguire (2003-2007)

Quizás la versión de Tobey Maguire sea de las más recordadas y queridas, a pesar de la criticada tercera película.

Y es que la versión de inicios de siglo marcó a toda una generación que vivió a través de la pantalla grande las aventuras de un Spiderman de carne y hueso, nerd y bastante enamorado.

De esta primera trilogía de Spiderman, se rescata, además, la relación de Peter Parker con Harry Osborn y Mary Jane. Quién no recuerda, además, la ya icónica banda sonora compuesta por Danny Elfman y el megaexitoso tema que resultó "Hero" de Chad Kroeger.

Y para ti ¿Cuál ha sido o es el mejor Spiderman del cine?