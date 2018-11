Stan Lee: Hugh Jackman lo llama "genio creativo" en un tributo conmovedor

Hug Jackman, quien interpreta a Wolverine en "X-Men", luego del fallecimiento de Stan Lee, decide rendirle un homenaje en medio de su entrevista con Stephen Colbert en el programa de televisión "The Late Show".

Sin Stan Lee, no habría X-Men. Así lo cree Hugh Jackman, pues desde el momento en el que ganó el papel para interpretar a Wolverine en la adaptación del 2000 de la serie de cómics "X-Men", sabía cuán influyente era Lee en el desarrollo de la franquicia.

"Permítanme decirles a la familia y a las legiones de fanáticos que recuerdan a Stan como un verdadero caballero que tenía ese brillo en los ojos. Es un genio creativo. Creó todo un universo que cambió la vida de muchas personas, incluida la mía", dijo Jackman a Stephen Colbert en "The Late Show".

El actor conoció muy bien a Stan Lee a lo largo de los años, y siempre se maravilló de lo querido y respetado que era. "Estaba en una alfombra roja y era el único allí, y nadie me estaba tomando fotos, porque en el otro extremo estaba Stan Lee; y había aproximadamente 300 fotógrafos y entrevistadores, ¡solo para Stan!"

"Stan, que Dios te bendiga. Eres uno de los grandes", finalizó el actor.

Hugh Jackman no solo le dedicó parte de su entrevista a Stan Lee, sino que además le otorgó unas palabras en su cuenta de Instagram, donde también lo llamó "genio creativo".

Además en el programa el actor recordó el primer momento incómodo que tuvo con el director de "X-Men"; pues cuando se inscribió para interpretar a Wolverine, no estaba familiarizado con el material.

"Con vergüenza, no sabía qué era un glotón(Wolverine). Nunca había oído hablar de un animal así, y supuse que era un nombre inventado para el cómic. Nunca había leído un cómic de X-Men. Nunca había visto un glotón, no los tenemos en nuestros zoológicos, y hay muchos animales realmente locos en Australia. Supuse que era un lobo y estudié lobos. Vi algunos documentales... y el director dice: ¿Qué estás haciendo, hombre? Dije: Estaba trabajando en los lobos. Y dice: ¿Lobos? ¿Por qué lobos? ¡Estás interpretando a un glotón! Yo digo, 'Eso no es un animal'. Él dice: 'Sí, lo es. ¡Ve al zoológico!' Fue un momento humillante... y tres semanas de investigación desperdiciadas".