Stan Lee niega ser víctima de maltrato, amenaza con demanda

El creador de Spiderman, Iron Man y otros héroes que aparecerán en "Avengers: Infinity War", Stan Lee, compartió un video en el que niega ser víctima de abuso por sus colaboradores más cercanos, tal y como indica un detallado reportaje de The Hollywood Reporter.

"Hola, soy Stan Lee y llamo de parte mía y de mi amigo Keya Morgan. Ustedes (medios de comunicación) han estado publicando los materiales más odiosos y dañinos sobre mi y mi amigo Keya y otros. Material que es totalmente incorrecto, totalmente basado en calumnias, totalmente el tipo de cosa que me hará demandarlos cuando tenga la oportunidad", indica Stan Lee en un video publicado por TMZ.

Morgan es un tratante de objetos raros de coleccionismo que, según describe The Hollywood Reporter, ha tomado interés en Stan Lee e incluso intenta que se filme una película basada en el exitoso guionista de cómics. El mensaje en video continúa así:

"Me han acusado a mí y a mis amigos de hacer cosas tan poco realistas o increíbles que no sé qué decir. Es como si súbitamente tuvieran una venganza personal contra mí y cualquiera de las personas con las que trabajo".

"Quiero que sepan que voy a gastar cada centavo que tengo en poner fin a esto y hacer que lamenten que hayan desarrollado una campaña contra alguien sin pruebas, sin evidencia, sin nada, pero han decidido que la gente me está maltratando y por ende publican esos artículos".

"Voy a conseguir los mejores y más caros abogados que pueda y les haré saber que si no detienen estos artículos y no se retractan, voy a demandarlos".

Varias publicaciones dan a entender que Stan Lee sería explotado por personas de su entorno, entre ellas J.C. Lee, su hija. El creador de cómics no la ha pasado bien últimamente, pues no solo sufrió un robo de US$ 1.4 millones, sino que también le quitaron sangre de manera ilegal, la cual fue usada para firmar unos cómics.