Stan Lee: estos fueron los complicados momentos por los que pasó el creador 

La mayor de las leyendas del cómic, Stan Lee, falleció este lunes a los 95 años de edad; aunque su vida fue muy exitosa estuvo metido en serios problemas tiempo antes de su muerte.

En abril de este año The Hollywood Reporter lanzó un reportaje acerca de los problemas por los que pasaba el exitoso historietista, donde se mostraba lo desesperado que estaba por recibir ayuda; pues las personas más cercanas a él habrían estado conspirando en su contra para obtener sus estados financieros, un patrimonio que se estima entre los US$ 50 millones y US$ 70 millones.

Su esposa falleció en el 2017 y eran sus dos hijas quienes permanecían junto a él: Jan Lee y Joan Celia Lee; sin embargo, esta última fue acusada en abril del 2018 de abuso físico y psicológico en contra del historietista.

En un documento obtenido por The Hollywood Reporter, Stan Lee y su difunta esposa explican el comportamiento de su hija a su abogado Tom Lallas. "Ella por lo general me grita y grita, llora histéricamente si no me rindo", explicaban además el miedo que tenían de que su hija se llegara a quedar en la miseria por confiar en su abogado Kirk Schenck, Jerry Olivarez, Keya Morgan, quienes eran hombres con malas intenciones que la estaban influenciando negativamente.

Esto generó los rumores de que J.C. Lee lo tenía secuestrado y lo sometía a maltratos; sin embargo, Stan Lee apareció en un video en Twitter en el que desmentía esta situación.

Además, el creador de Spider-Man reveló en mayo del 2018 que padecía de degeneración macular, un problema de la visión vinculada a la edad, por lo que no pudo tomar conocimiento del contenido de ciertos documentos que su ex empresa le hizo firmar.

Por tal motivo, Lee decidió denunciar a POW! por haber tomado el control de sus cuentas personales en las redes sociales; mientras que, Twitter fue la única cuenta que pudo recuperar.

Por otro lado, el famoso historietista pidió a la corte estadounidense una orden de alejamiento contra Keya Morgan, quien fue su mánager y estaba encargado del manejo de sus negocios y asuntos personales.