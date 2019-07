"Star Wars": Brie Larson de "Captain Marvel" se viste de Jedi y cuenta con la aprobación de Mace Windu

Con "Captain Marvel" Brie Larson ya se coronó como un héroe espacial, pero parece que la actriz también quiere explorar otro universo, el de "Star Wars".

El martes 9 la intérprete compartió en su cuenta de Instagram una fotografía donde aparecía vestida como Jedi, la mística orden de "una galaxia muy muy lejana".

"La categoría es: autenticidad jedi", escribió Larson en la leyenda que acompaña la imagen, donde se la puede ver blandiendo un sable de luz en lo que parece ser el interior de una nave espacial.

Quien parece aprobar su ingreso a la academia Jedi es el maestro Mace Windu, o al menos su equivalente real, Samuel L. Jackson. "¡¡La fuerza es poderosa en ella!! Midi-chlorians por las nubes", escribió el actor, quien protagonizó "Captain Marvel" junto a Larson.

El sitio web CBR.com nota que no es la primera vez que la actriz expresa su deseo de ingresar al universo creado por George Lucas. En febrero de este año, mientras Jackson comentaba cómo su participación en las precuelas de "Star Wars" cambió el tipo de fama que tenía, Larson acotó "Es tan genial. Quisiera ser un Jedi".

"¡Logré sujetar su sable de luz! (el de Samuel L. Jackson). Él me lo trajo para el 4 de mayo y yo lloré. Fue tan genial, quisiera ser un Jedi", reiteró.

Debido a que el Universo Cinemático de Marvel y Star Wars ahora pertenecen a Disney, las posibilidades de que Larson participe en futuras entregas de la opereta espacial no son 'muy muy lejanas'. Sin embargo, tendrá que esperar para la próxima trilogía, a estrenarse en el 2022.

"The Rise of the Skywalkers", la última película de este ciclo, ya terminó de filmarse y está en proceso de postproducción para su estreno en diciembre de este año.