Milly Alcock, conocida por su papel de Rhaenyra Targaryen de la serie ‘House of the Dragon’, será Supergirl en la nueva etapa de DC Studios comandada por Peter Safran y James Gunn. La confirmación de Alcock para la cinta ‘Supergirl: Women of Tomorrow’ la hizo Gunn a través de su cuenta de Instagram este lunes.

“Es exacta. Milly es una joven actriz con un talento fantástico y me entusiasma que forme parte del DCU (Universo de DC) (...) Encarna a Kara tal y como la imaginaron Tom King, Bilquis Evely y Ana Nogueira”, escribió el codirector ejecutivo de DC Films.

La película basada en los cómics ‘Supergirl: Women of Tomorrow’, de King (escritor) y Evely (ilustradora), tendrá a Nogueira como guionista, pero aún se desconoce quien será el director del proyecto.

El filme forma parte del proyecto de reinicio del universo de DC Comics titulado ‘Gods and Monsters’, anunciado a principios de 2023 por Gunn y Safran, con el que el estudio pretende unificar y conectar de “manera coherente” a los personajes y las historias que forman parte del universo ficticio de superhéroes.

En el momento de dicho anuncio Gunn adelantó que el filme mostrará a una Supergirl distinta, más dura de como ha sido retratada anteriormente, así como los orígenes de la mujer de acero que fue criada en una roca y que estuvo expuesta a la violencia y la muerte los primeros 14 años de su vida.

La actriz colombiana-estadounidense Sasha Calle, fue la última actriz que interpretó a Supergirl para el filme ‘The Flash’ protagonizada por el polémico Ezra Miller en 2023.

Esta nueva etapa de DC Studios también la encabeza el actor David Corenswet, quien dará vida a Superman en el filme ‘Superman: Legacy’, escrito y dirigido por el propio Gunn, cuyo estreno está previsto para el 11 de julio de 2025.

Con información de EFE

