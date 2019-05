Taylor Swift arremete contra periodista que la cuestionó por no tener hijos

Taylor Swift no tiene tiempo para entrevistas sexistas. Así lo acaba de demostrar la cantante de pop en medio de una gira promocional por Europa.

Durante una reciente conversación con el medio Deutsche Presse-Agentur, a Swift se le preguntó si consideraba que el hecho de cumplir 30 años era "un cambio importante en su vida". Además, se le consultó si estaba lista para "dar el próximo paso" con su pareja, el actor Joe Alwyn.

"Realmente, dudo que a los hombres se les haga esta pregunta cuando cumplen 30 años. Así que... No voy a responderla ahora", respondió con franqueza Swift.

Sin embargo, la artista —quien cumplirá 30 años el 13 de diciembre— se refirió a su nueva perspectiva de la vida ahora que se acerca a esta edad.

"Escucho a otros decir que uno en sus 30 ya no tiene tanto estrés y ansiedad en la vida como en mis veinte. [...] A los 20, uno solo busca ganar experiencia, probar cosas, fallar, cometer errores", anotó la intérprete de "ME!".

Recordemos que a inicios de este año, Swift protagonizó la portada de la revista Elle. Allí, ella se sinceró sobre las 29 más grandes lecciones que la vida le ha dado en los últimos años.

"Hace unos años, alguien comenzó una campaña de odio en redes sociales en la que me calificaron como una serpiente. [...] El hecho de que tanta gente se sumara a ese movimiento me hizo sentir en lo más bajo y profundo. Pero, no puedo explicar lo difícil que era para mí evitar reírme cada vez que veía a esa serpiente inflable de 63 pies en mis conciertos. Frente a 60 mil fanáticos. Los conciertos que di en estadios fueron el equivalente de responderle de la mejor manera a una serie de 'trolls' en Internet", explicó la cantante.