Conforme a los criterios de Saber más

Cuando “The Batman” llegue a cines este 3 de marzo, Robert Pattinson se unirá a un panteón privilegiado de actores que han interpretado a uno de los personajes más reconocidos en los cómics, con exitosos actores como Michael Keaton y Christian Bale sirviendo como predecesores.

Pero no todos los actores que se han puesto la capa del ‘caballero de la noche’ han salido tan contentos de la experiencia. Es el caso de George Clooney, protagonista de “Batman & Robin” (1997), quien ha lamentado en repetidas ocasiones como “destruyó el rol terriblemente”, aunque afirmó que esta experiencia lo ayudó a convertirse en la estrella de cine que es ahora.

Quien parece que la pasó peor fue Val Kilmer, el protagonista de “Batman Forever”, quien a todas luces tuvo una experiencia terrible durante su tiempo como el justiciero.

Esto lo dejó evidente durante el documental biográfico “Val”, lanzado el 2021 por Amazon Prime Video, donde la estrella de “Top Gun” y “Tombstone” describe su experiencia en el set del director de Joel Schumacher, papel que aceptó sin leer el guion de la película debido a la popularidad que tenía la franquicia en ese momento.

“Estaba en estado de shock e incredulidad, sobre todo porque acababa de explorar una remota cueva de murciélagos. Según los estándares de Hollywood, Batman es el mejor papel protagónico y un sueño hecho realidad. Acepté el papel sin siquiera leer el guion”, relató el actor en el documental. “Pero el entusiasmo infantil que tenía al principio fue aplastado por la realidad del batitraje”.

Hecho de espuma de goma, los trajes eran más flexibles que las anteriores iteraciones utilizadas por Michael Keaton. Sin embargo, este vestuario sirvió para alienar al actor del resto del elenco y el equipo de producción. “Cuando estás dentro de él, apenas puedes moverte y la gente tiene que ayudarte a levantarte y a sentarte”, recordó Kilmer. “Tampoco puedes oír nada y al cabo de un rato la gente deja de hablarte, es muy aislante. Me costó mucho hacer una interpretación más allá del traje, y fue frustrante hasta que me di cuenta de que mi papel en la película era simplemente aparecer y ponerme donde me decían”.

Val Kilmer en una escena de "Batman Forever" (1995), película que protagonizó a los 36 años. (Foto: Warner Bros Pictures)

El actor también reveló que sintió una clase de envidia por los actores Tommy Lee Jones y Jim Carrey, quienes interpretaban a Dos Caras (Two-Face) y el Acertijo (the Riddler)

“(Jones y Carrey) habían diseñado toda esta interpretación... Era tan grande que creo que daba lo mismo lo que estuviera haciendo”, lamentó. “Intenté ser como un actor en una telenovela. La forma en que me dirigía a Nicole (Kidman). Contaba cuántas veces me ponía las manos en las caderas. No sé cómo se les ocurre este estilo de actuación, pero parece que van a la escuela de hacer telenovelas”.

Kilmer, quien tiene fama de ser un actor complicado en el set y que en ese momento experimentaba problemas matrimoniales que culminarían en su divorcio con la actriz Joanne Whalley, tampoco le hizo fácil el trabajo a Joel Schumacher, lo que desencadenó un pleito que ha quedado en la historia del cine.

“Tuvimos un enfrentamiento físico. Se comportó de forma irracional y enloquecida con el primer director de fotografía, el camarógrafo y el personal de vestuario”, dijo Schumacher a Entertainment Weekly en 1996. “Se comportó mal, fue grosero e indebido Me vi obligado a decirle que eso no se toleraría ni un segundo más. Luego tuvimos dos semanas en las que no me dirigió la palabra, pero fue una bendición”.

Kilmer y Schumacher no fueron los únicos que al parecer tuvieron problemas en la película, con Tommy Lee Jones y Jim Carrey también presentando unas públicas peleas en el set que no ayudaron a mejorar la calidad del filme, que si bien terminó siendo un mayor éxito que su predecesora, nunca alcanzó la recaudación de la original.

Dejando la Baticueva

Tras colgar la capa del ‘hombre murciélago’ Kilmer continuó con su carrera en Hollywood, aunque esta empezó a declinar en la primera década del nuevo milenio, salvo algunos roles importantes en comedias como “Kiss Kiss Bang Bang” (2005) junto a Robert Downey, Jr. y el filme de acción “Déjà Vu” (2006) opuesto a Denzel Washington. Un gran porcentaje de sus películas terminaron no llegando a los cines y yendo directo a video.

La situación del actor se complicó aún más en 2015, cuando se descubrió un tumor cancerígeno en su garganta en lo que fue el comienzo de una larga batalla contra este mal, durante la cual perdió su distintiva voz, aunque recientemente el actor pudo restaurar su antiguo timbre de voz con la ayuda de inteligencia artificial.

“Mi voz tal como la conocía me fue arrebatada. La gente que me rodea tiene dificultades para entender cuando hablo. Pero a pesar de todo eso, sigo sintiendo que soy exactamente la misma persona”, dijo Kilmer en el vídeo con la voz de la inteligencia artificial compartido por People. “Sigo siendo la misma alma creativa. Un alma que sueña con ideas e historias con confianza, pero ahora puedo expresarme de nuevo, traer estas ideas a ustedes y mostrarles esta parte de mí una vez más. Una parte que nunca se ha ido de verdad. Que solo se esconde”.

Mientras tanto, Kilmer no ha dejado de participar en películas, incluyendo el thriller del 2020 “Paydirt” donde actuó junto a su hija Mercedes Kilmer. También tendrá un regreso triunfal a la franquicia que lo hizo famoso, “Top Gun”, al participar en la secuela “Maverick”, protagonizada por Tom Cruise y a salir en mayo de este año. Eso sí, de Batman y un posible regreso al estilo de Michael Keaton, Kilmer ha guardado un significativo silencio.

VIDEO RECOMENDADO

Saltar Intro |Tráiler de "The Batman" con Robert Pattinson. (Fuente: Warner Bros)