El heróico detective Eddie Thawne en “The Flash”, el psicopático doctor Wes Maxfield de “The Vampire Diaries” y el gracioso, aunque finalmente trágico analista Elias Harper de “Quantico”, son algunos de los roles por los que Rick Cosnett es conocido; y el actor nos advierte que su carrera va en ascenso: “Consigan sus autógrafos ahora, porque estoy a punto de ser muy, muy famoso”, afirmó el intérprete zimbabuense a El Comercio en conversación exclusiva.

Los fans peruanos tienen una oportunidad para verlo, pues Cosnett, así como su compañero de elenco Tom Cavanagh y los actores de las series de Netflix Enrique Arce (“La casa de papel”) y Noah Schnapp (“Stranger Things”); uno de los invitados a la Comic Convention Latin-America, donde contará sus experiencias y, también, chismes de aquellos famosos con los que ha trabajado.

—Estuviste en “The Flash” desde el inicio, en un rol tan central como Eddie Thawne. ¿Nos puedes contar cómo entraste en la serie?

Acababa de ‘morir’ en “The Vampire Diaries” y mi tercer cásting después de eso fue para “The Flash”. Realmente quería mucho el papel, me preparé muy bien, y me dejaron pasar directamente a la segunda ronda porque ya me conocían por todas las audiciones previas (risas). Pero nunca había audicionado para David Nutter, quien era uno de los productores ejecutivos de “The Flash” en ese momento. Fue divertido cuando fui, con todos los directores de la serie allí, pero lloré después de la prueba, porque me había esforzado tanto, me importó tanto, y pensé que no lo había conseguido. Me dijeron cosas buenas, pero honestamente al principio pensé que solo estaban siendo amables. Creo que había quedado marcado por tantas audiciones. Al final mi agente me llamó y me dijo “te amaron”. Entonces todavía tuve que prepararme para dos cástings más (en otras series). Ya había hecho una audición para la serie de CW “The Originals” el año anterior, donde fui finalista para un papel; así que estaba muy familiarizado con esas mismas salas y habitaciones, y estaba listo para arrasar con todo, así que lo hice. Pero aún así el proceso del cásting es totalmente desesperante. Sé que muchos actores como yo no lo disfrutan en lo absoluto. Me encanta hacer el trabajo, pero odio las audiciones.

Rick Cosnett junto a la actriz Candice Patton en un episodio de "The Flash". En la serie Cosnett interpretaba al detective Eddie Thawne, eventual interés amoroso de Iris Allen (Patton). (Foto: The CW) / Cate Cameron

—Sí, puedo imaginarlo. Una entrevista de trabajo ya me pone nervioso y la idea de tener que hacer eso constantemente…

Sí, constantemente. No sabía que eso era a lo que me comprometía al convertirme en actor o quizás no lo hubiera hecho. Pero ya sabes como es, te vuelves mejor en ello, aunque es una habilidad diferente a la de actuar. Estás fingiendo demasiado, parado en el mismo lugar, tratando de hacer una escena sin muebles y sin otros actores. Es muy extraño.

—¿Cómo fue trabajar en la primera temporada de “The Flash”?

Fue una experiencia tan bonita para mí, me encantó cada segundo. Conocí a Danielle Panabaker en la audición final y poco después estuvimos juntos en un avión en dirección a Vancouver (Canadá) para rodar el piloto de la serie, lo cual fue súper divertido. Yo soy de Zimbabwe, así que todo me encanta, y cuando llegamos Danielle se reía de mí porque yo no podía creer lo mucho que estaba nevando. Estaba tan entusiasmado con todo esto. Luego nosotros entramos a una de las grandes salas del estudio y Grant Gustin estaba sentado allí, solo. Así que los tres nos sentamos y nos dijimos: “Hola”. Sabía que él era especial porque lo había visto en “Arrow”, en esos dos episodios que hizo. Pensé que él era absolutamente brillante y me encantó lo que trajo para el papel de Barry Allen. Después conocí a todos los demás. Candice Patton era simplemente un sueño. Y Jesse L. Martin, Tom (Cavanagh) y Carlos (Valdés). Realmente éramos los siete al principio y fue una hermosa experiencia comenzar una historia con actores tan maravillosos que también estaban comprometidos con la serie. Cuando salió el piloto, tenían un tráiler preparado para que lo viéramos. Yo era el único que estaba allí, así que estaba tan entusiasmado como Oprah en el set de “El color púrpura”, feliz solo por estar allí. Y luego Candice entró, porque había estado viéndolo en su propio camerino, y se nos saltaron las lágrimas porque se veía tan hermoso.

—No estoy revelando nada nuevo cuando digo que tu personaje muere al final de la primera temporada, pero también tuviste algunas apariciones sorpresivas en la segunda, tercera y, aún más de sorpresa, en la octava temporada. ¿Cómo fue regresar a “The Flash” después de tanto tiempo?

Fue realmente surrealista. Era como si la vida reflejara el arte, realmente. La cantidad de paralelismos. Fue tan extraño volver a un mundo en el que todos se habían quedado y del que yo me había ido, pasando por otras experiencias extrañas y locas. Igual así fue el regreso de Eddie. Pero me encantó, especialmente porque trabajé estrechamente con Candice y Jesse, con quien tengo un vínculo personal muy especial. Sí, fue increíble, porque me encantó volver; nunca quise dejar la serie, así que fue una situación muy triste y agridulce, así como increíble.

—También te tuviste que cortar el cabello...

Sí, tuve que sacrificar mis mechones en octubre... pero pude hacer tres episodios. Esperaba que pudieran ponerme una peluca o algo así, porque tengo otras cosas que hacer en mi vida y mi carrera. Desafortunadamente, aunque desearía seguir ligado a “The Flash”, no lo estoy, y tengo que ganar dinero haciendo otros trabajos. Así que para ser honesto fue un poco difícil cortarme el pelo, pero lo hice por todos ustedes (risas). Bromeo, pero sí, una parte de mí estaba feliz por ello, pero otra estaba como “Oh, Dios”.

—¿Sabes qué podría alegrar esta conversación? Que nos digas información exclusiva de la novena temporada de “The Flash”

Y es tan frustrante que no podamos decir nada cuando nos hacen esas preguntas. Siento que siempre defraudo a la gente, porque hay que ser como un político, muy diplomático. Pero no puedo decir nada porque, para ser sincero, no sé mucho. Pero digamos que estoy entusiasmado con una historia potencial para mí. Creo que dijeron que esta era la última temporada. Solo escucho esto a través de los fans principalmente, que parecen tener mucha más información a la que no tengo acceso. Pero si fuera la última temporada, sería genial ver al personaje de Eddie cerrar el círculo de alguna manera extraña y maravillosa. Creo que la gente ha estado esperando esto y quiero dárselo.

—Si el Reverse Flash puede regresar, ¿por qué no Eddie? Ahora, pasando de héroe a villano, otro de tus personajes memorables es Wes Maxfield de “The Vampire Diaries”. ¿Cómo fue interpretar a un malhechor tan complejo?

Fue increíble interpretar al Dr. Wes Maxfield. Para mí fue el paraíso en la Tierra porque era tan psicópata y es divertido acercarse a un personaje como él no como alguien malvado, sino tenerle empatía, ya que obviamente piensa que está haciendo cosas realmente buenas. Y él sí pensaba que hacía el bien. Quería erradicar a los vampiros, y eso tiene muchos aspectos positivos. Desgraciadamente, la mayoría de ellos eran muy guapos y por eso a muchos de los fans no les gustó esa idea. Lo hizo también de una manera tan inteligente, al hacer que los vampiros se alimenten entre ellos mismos, pero esto hubiera matado a todos los protagonistas de la serie, así que tuvieron que deshacerse de mí. Igual duré mucho más de lo que pensábamos. Me prometieron aparecer en un episodio, que podía extenderse a seis, y creo que hice unos doce. Así que estaba feliz, pero en el momento en que que morí ya todo el mundo estaba como “gracias a Dios que falleció”, porque me estaba divirtiendo demasiado. Tuve mucha suerte de conseguir ese papel en un programa que era tan popular en ese momento, porque fue mi primer papel importante en los Estados Unidos.

Rick Cosnett como el doctor Wes Maxfield, el villano principal de la quinta temporada de "The Vampire Diaries" quien buscaba erradicar a todos los vampiros. (Foto: The CW)

—Aunque la mayoría de tus trabajos ahora son en Hollywood, también participaste en una película boliviana con temática LGBT llamada “Tú me manques” del director Rodrigo Bellott. ¿Qué te llevó a ese proyecto?

Hice una audición y me dieron el papel. Me ofrecen algunas cosas, pero para la mayoría de las casos tengo que hacer una prueba, lo cual, como dije antes, me ‘encanta’ hacer. Pero fue un papel increíble. El guion de la audición duró como cinco páginas, fue la más larga que he hecho, y me gustó mucho porque utilicé mi acento natural, algo que no suelo hacer. Mi personaje era un artista de Nueva York que vivía con el VIH, que también se había convertido en sida, por lo que se tenía que cuidar. La película me afectó en varios niveles cuando la leí. Es básicamente la historia de la vida de Rodrigo (Bellott), quien es el director, el guionista y el productor. Él primero escribió esta obra de teatro en Bolivia que se convirtió en un movimiento para que la gente saliera del closet en el país, algo que en ese momento - y todavía ahora- es muy tabú, así que fue estupendo formar parte de una versión cinematográfica tan increíble y transformadora de la obra, aunque mi papel fue pequeño. Cuando fue preseleccionada para los Oscar, acompañaba a Rodrigo a las proyecciones para los miembros de la Academia y hablaba con él. Y esas conversaciones fueron realmente geniales. Reflexioné sobre la sexualidad en general y la mía en particular, el haberla hecho pública [Cosnett se reveló como gay en 2020]. Eso ya fue a través de ese proceso y también mucho asesoramiento de vida que hice personalmente. Pero sí, los tiempos están evolucionando y es realmente genial ver eso. Creo que “Tu me manques” ha sido una gran parte de eso, de películas que realmente pueden cambiarte, y creo que cuando la vi en una de las proyecciones, me emocioné tanto que me inspiró a ser valiente.

—Sí, como dices, la actitud hacia las personas LGBT es diferente aquí en Latinoamérica, pero ha habido cambios positivos. El mismo año que “Tú me manques” postuló a los Oscars, el candidato peruano fue “Retablo”, otra película con temática LGBT. Al inverso de tu película, esta trataba de un niño en un pueblo remoto de los Andes que se enteraba de que su padre artesano, al que realmente admira, tiene relaciones homosexuales

Increíble. Voy a verla.

—Está en Netflix aquí, así que puedes verla durante tu visita. También este año tuvimos una comedia sobre un cristiano fundamentalista que se enamora de una mujer transexual llamada “Un romance singular”, así como una película sobre dos mujeres lesbianas que intentan tener un bebé titulada “Encintados”. Así que ha habido un pequeño paso adelante, al menos en la representación en el cine en los últimos años.

Sí, es genial ver historias reales en la pantalla.

—Bueno, como decías, como actor abiertamente gay, ¿qué hace que sea tan importante seguir contando historias LGBT en el cine?

Creo que es parte de la vida. Forma parte de la vida de todos, les guste o no a algunos. Todos somos seres humanos en la misma escala de sexualidad, y eso forma parte del arte. El arte refleja la vida y la vida está llena de todo tipo de personas diferentes, solo que antes algunas personas teníamos un punto ciego que hizo que hubiera demasiados heterosexuales blancos en la televisión y los cines. Pero eso no refleja la vida en la Tierra, por eso creo que es importante.

—Quería preguntarte sobre tu experiencia en convenciones. Aparte de ésta, la Comic Convention Latin-America, eres un invitado habitual a estos eventos en todo el mundo. ¿Qué te gusta de participar en ellos?

Me parece fascinante conocer gente de todos los ámbitos de la vida y de diferentes países. Como actor me fascina mucho el ser humano y cómo funciona, de dónde es, sus acentos y la forma en que interactúa con el mundo. Me gusta conocer a la gente y me gusta que me quieran (risas). No es un trabajo duro, es bastante genial. Puedes viajar por todo el mundo entre trabajo y trabajo, lo que encuentro muy estimulante y muy divertido. Y simplemente puedes pasar un buen rato con personas que quieren pasarlo bien contigo y a las que le fascinan tus experiencias personales y profesionales.

Los horarios donde Rick Cosnett estará en la Comic Convention Latin-America.

—¿Qué es lo más extraño que te ha pasado durante una convención?

Cuando dejé “The Vampire Diaries”, hice mi primera convención en Río de Janeiro, Brasil. Y recuerdo que una chica en particular entró a la sala donde estaba firmando autógrafos y rompió en llanto cuando me vio. Yo me quedé muy sorprendido. Pensé: “Vaya, los fans tienen una conexión muy fuerte con la historia y los diferentes personajes”. Y es maravilloso ser una pequeña parte de eso, un pequeño engranaje de esta gran colaboración. Sé que los fandoms vienen con todas estas otras cosas locas, pero es simplemente fascinante para mí. Yo soy también fanático de diferentes cosas y siempre me pongo en los zapatos de los fans y pienso si para ellos esta serie es como otra de la que yo soy realmente fan…

—Como “Succession”

Sí, me encanta “Succession”. ¿Cómo lo sabes?

—Puedo leer tu mente. Es algo que se enseñan en la escuela de periodismo.

Realmente puedes.

—Bromeo. Revisé tus redes sociales, que es casi como leer la mente de alguien en este mundo moderno.

Sí, “Succession” fue una obsesión mía, porque siento que el guion y la actuación son muy buenos.

—¿Es la primera vez que vienes a Perú? ¿Ya tienes planeado algo para tu visita?

Sí, lo es. Tengo algunos amigos de la familia que están en Lima, así que voy a conectarme con ellos, lo cual será muy genial. Así que voy a quedarme por aquí y ver algunas cosas. Estoy muy emocionado por ver el Perú, he oído cosas increíbles.

—¿Tienes algo que decir a tus fans peruanos que están esperando verte en la convención?

Absolutamente. Tengo muchas ganas de ver a todo el mundo, de charlar con ellos y de hablar de lo que quieran. Ya sabes, mis experiencias en las series como “The Flash” y “The Vampire Diaries”, lo que estoy haciendo ahora. Hablar todo lo que pueda sobre la octava y novena temporada de “The Flash”. Y ya sabes, tengo un montón de chismes sobre un montón de gente que quizás quieran saber. Así que vengan a charlar conmigo.

—¿También vas a hacer llorar a alguien aquí?

Eso depende de ellos, no puedo hacer que eso ocurra (risas). Pero consigan sus autógrafos ahora, porque estoy a punto de ser muy, muy famoso.

—¿Hay algo que tengas en marcha de lo que tengamos que estar atentos?

Sí, de hecho he filmado como cuatro películas este último año y estoy haciendo un programa de televisión en este momento que aún no se ha anunciado, pero que lo harán próximamente.

—Interesante, espero que nos puedas hablar de eso cuando estén listos para anunciar la serie y que la pases muy bien durante tu visita al Perú.

Ha sido un placer.

LA FICHA Comic Convention Latin America Lugar: Arena 1 de San Miguel (Av, Cto. de Playas S/N) Precio de las entradas: • Full Pass - Fase 2 (válida para todos los días) - S/ 268.79 • Entrada - Fase 3 (válida para un día del evento) - S/ 50.40 Puedes encontrarlas aquí.

Encuentro con Rick Cosnett Horario: 30-31 de julio Precios: • Firma de autógrafo: S/ 67.13 • Foto: S/ 67.13 • Meet and Greet: S/ 167.82 Entradas aquí.