Monica Bellucci y Tim Burton sorprendieron al mundo, pues mantienen una relación, según informó la revista francesa Paris Match. La publicación también compartió algunas imágenes sobre la pareja durante un paseo en París.

Tras la separación de ambos de sus respectivas parejas, Bellucci y Burton habrían comenzado la relación hace cuatro meses, luego de reencontrarse (ambos se conocían desde hace años) durante el Festival de Cine Lumiére de Lyon.

Antes de esta relación, ambos han estado casados y se separaron de sus parejas hace varios años. Bellucci estuvo casada con el actor francés Vincent Cassel, con quien tuvo dos hijas. Tras el fin de su matrimonio, después de años, la actriz comenzó una relación con Nicolas Lefebvre.

Por su parte, Tim Burton terminó su relación con Helena Bonham Carter en 2014.

Tim Burton y su experiencia con Merlina

Tim Burton creció sintiéndose parte de la tétrica Familia Addams pero su preferida fue la tajante hija, Merlina, a quien ha dedicado su primera serie: “Era una excluida entre excluidos. Y así es como me sentí yo”, afirmó en la Feria ‘Comics&Games’ de la localidad italiana de Lucca (norte).

“Es divertido porque Merlina va a una escuela de marginados, pero ella es una excluida entre los excluidos. Y es así es como me sentí yo, esa parte realmente me interpela porque es como me sentí en mi colegio, con mis padres u otra gente”, reconoció en un encuentro con sus seguidores en el Teatro del Giglio de Lucca.