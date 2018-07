Tina Turner: el drama que vivió la cantante y su hijo Craig

Craig Raymond Turner, el primogénito de la cantante estadounidense Tina Turner, fue encontrado muerto en su casa el pasado martes. Tenía 59 años. En su niñez fue testigo de los maltratos físicos que le propinada su padrastro Ike Turner a su madre.



La estrella Anna Mae Bullock (Tina Turner) tenía 18 años cuando dio a luz a Craig. Fue fruto de una breve relación que tuvo con el saxofonista Raymond Hill.

Se conocieron mientras ambos formaban parte de la banda de Ike Turner, primer esposo de Tina Turner, "Kings of Rythm".

Una vez que la relación terminó entre Hill y la cantante, empezó un noviazgo con Ike Turner. En 1962, cuando contrayeron matrimonio, este se convirtió en el padre adoptivo de Craig.



Durante su niñez, Craig fue testigo de la violencia física que ejercía Ike sobre Tina, hecho que llevó a la cantante a pensar en el suicidio.

"Los hijos de Ike nunca reaccionaban, pero mi hijo mayor, Craig, era un niño muy sensible", reveló Tina Turner a Oprah Winfrey en el 2005. "Él siempre miraba al suelo con cara de tristeza. Un día que Ike me estaba pegando, Craig llamó a la puerta y me pregunto, '¿Mama, estás bien?'", añadió.

La cantante contó aquella vez que intentó superar esos problemas pero se le hizo difícil porque Ike Turner continuaba haciendo lo mismo siempre. "Pensé, 'Oh, por favor, no me pegues en casa'. No quería que mis hijos escucharan. Traté de comer con los niños, hablar con ellos sobre la vida. Pero para Ike no tenía sentido de eso. Fue horrible", dijo.

Desde el 2005, Tina Tuner vive en Europa y está casada con el productor alemán Erwin Bach. Además de Craig, la estrella también es madre de Ronnie, Michael y Ike Junior.



Hace unos meses, la diva lanzó un musical basado en sus 50 años de carrera en Londres, en el que evidencia la abusiva relación que tuvo con su ex esposo Ike Turner.