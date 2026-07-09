El actor estadounidense Tom Hanks cumple 70 años este jueves 9 de julio consolidado como una de las figuras más respetadas de la industria cinematográfica mundial, tras acumular más de cuatro décadas de trayectoria profesional y protagonizar múltiples producciones que marcaron la historia del cine contemporáneo.

Nacido en Concord, California, en 1956, el intérprete inició su camino actoral durante su etapa universitaria en Sacramento antes de trasladarse a Nueva York. Su carrera cinematográfica despegó en la década de los ochenta con comedias como Splash y Big, largometraje que le otorgó su primera nominación al premio de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

El reconocimiento de la crítica se consolidó en la década de los noventa al ganar dos premios Óscar de forma consecutiva. El primero llegó por su interpretación de un abogado con VIH en Philadelphia (1993) y el segundo por Forrest Gump (1994), película que popularizó la recordada línea: “La vida es como una caja de bombones, nunca sabes lo que te va a tocar”.

A lo largo de su carrera, se especializó en interpretar a ciudadanos comunes en situaciones extraordinarias, con roles destacados en producciones como Apolo 13, Salvar al soldado Ryan, Náufrago y Capitán Phillips. Asimismo, expandió su faceta profesional hacia la dirección, la escritura y la producción, colaborando con Steven Spielberg en las miniseries históricas Band of Brothers, The Pacific y Masters of the Air.

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Fuera de la pantalla, el actor mantiene un perfil alejado de los escándalos mediáticos junto a su esposa Rita Wilson, con quien está casado desde 1988 y tiene cuatro hijos. Además, preside la campaña Hidden Heroes, una iniciativa filantrópica orientada a brindar asistencia a los cerca de seis millones de personas que cuidan a veteranos de guerra heridos en los Estados Unidos.

El legado cultural de Hanks fue reconocido formalmente en 2016, cuando el entonces presidente Barack Obama le otorgó la Medalla Presidencial de la Libertad. Lejos de retirarse de los escenarios tras sus recientes trabajos, el actor tiene confirmado su regreso como la voz del personaje Woody en Toy Story 5.

*Con información de EFE

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