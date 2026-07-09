Hanks nació el 9 de julio de 1956 en Concord (California) y creció como un joven tímido que encontró en la interpretación una vía para canalizar su instinto cómico | Foto: EFE
Hanks nació el 9 de julio de 1956 en Concord (California) y creció como un joven tímido que encontró en la interpretación una vía para canalizar su instinto cómico | Foto: EFE
Por Redacción EC

El actor estadounidense Tom Hanks cumple 70 años este jueves 9 de julio consolidado como una de las figuras más respetadas de la industria cinematográfica mundial, tras acumular más de cuatro décadas de trayectoria profesional y protagonizar múltiples producciones que marcaron la historia del cine contemporáneo.

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