Camila Cabello fue internada de urgencia en el hospital, luego de presentar un cuadro de deshidratación tras su presentación en los premios Billboard celebrados el pasado domingo. Así lo informó la propia cantante en su cuenta de Twitter.

"Ayer después de mi actuación en los Billboard, me encontré realmente mal y acabé en el hospital donde me examinaron. Me hicieron muchas pruebas y todo está bien. El diagnóstico fue deshidratación y algo de fiebre así que los médicos me recomendaron descansar, si no no me recuperaré" escribió Camila.

Debido a su estado de salud, la ex integrante de Fifth Harmony tuvo que suspender un concierto agendado para la ciudad de Seattle.

"¡Siento haberlos decepcionado y prometo solucionarlo tan pronto como pueda! Supongo que a veces me llevo al límite y prometo que voy a cuidarme más", agregó la cantante.

El pasado domingo, Cabello ganó el Billboard Chart Achievement Award, uno de las cuatro categorías a las que fue nominada en los populares premios.