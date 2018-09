Actriz de "Modern Family" reveló que fue atacada sexualmente de adolescente

La actriz estadounidense Sara Hyland, quien da vida a 'Haley Dunphy' en "Modern Family", se unió al movimiento #MeToo y reveló que fue atacada sexualmente por un amigo de sus escuela cuando era una adolescente.

La actriz decidió contar su experiencia a través de Twitter, como muestra de apoyo a Christine Blasey Ford, quien acusó de agresión sexual al juez Brett Kavanaugh, nominado a la Corte Suprema de Estados Unidos.

A través de un corto pero contundente mensaje, Sara Hyland dio detalles de lo que le ocurrió y explicó las razones por las cuales no denunció el hecho y lo mantuvo oculto.

“Él era un amigo. Era una víspera de Año Nuevo en mi último año de secundaria. Todos estaban borrachos. Irrumpió en el baño en el que yo estaba. Esperaba que fuera un sueño, pero mis medias rotas de la mañana demostraban lo contrario”, describió inicialmente.

“Pensé que nadie me creería. No quería que me llamaran dramática. Después de todo, no dije que no. Entrar en shock puede provocarle eso a una persona”, finaliza en su publicación que acompañó de los hashtag #WeBelieveChristine #MeToo #believewomen #IBelieveHer.



La publicación tiene más de 2,000 ‘Me gusta’ y cerca de 400 comentarios de los seguidores de Sara Hyland, quienes la felicitan por haber tomado el valor de contar esta terrible experiencia.

De esta manera Sara Hyland se une a otras estrellas como Padma Lakshmi, conductora de ‘Top Chef’; la modelo Cara Delevingne; y las actrices Lili Reinhart y Alyssa Milano, quienes han ofrecido su testimonio gracias al hashtag viral #WhyIDidntReport.