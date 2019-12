La actriz Vanessa Hudgens, recordada por su rol de Gabriella Montez en la saga de películas “High School Musical”, cumple 31 años convertida en una superestrella de la actuación. En la víspera a su cumpleaños, la actriz recibió la mejor sorpresa de parte de su hermana.

Según relató, a través de su cuenta de Instagram, su hermana, Stella Hudgens, la sorprendió al aparecer dentro de una caja gigante de cumpleaños. Cuando Vanessa llegaba a su vivienda, tras aparentemente finalizar un día de grabaciones, encontró una caja gigante en medio de su comedor. Lo demás es historia conocida.

“¡Oh por Dios! Literalmente el mejor regalo de cumpleaños de la vida. Mi hermana Stella Hudgens vino desde un país lejano y salió de una caja para sorprenderme por mi cumpleaños. No puedo más con la emoción. Feliz cumpleaños a mí”, escribió junto a un video.

El año pasado, Vanessa celebró su cumpleaños con una fiesta temática que giraba en torno a la Tierra Media de “El señor de los anillos”, tal y como semanas antes del día ya había adelantado. Si bien muchos recuerdan su papel en “High School Musical”, muchos desconocen algunos pasajes de su vida. Por eso, repasaremos los datos menos conocidos de la actriz.

SUS PADRES

Vanessa Hudguens es fruto de la relación entre Gina Guangco y Gregory Hudgens, una oficinista y un bombero respectivamente. Nació en la ciudad de Salinas, California.

SU HERMANA TAMBIÉN ES ACTRIZ

La hermana de Vanessa Hudgens, Stella, también lleva una carrera de actriz pese a que nadie más en la familia lo hace. Stella ha participado de algunas películas como “The Memory Thief” y “16 and Missing”.

SU INCLINACIÓN POR LA MÚSICA

En la familia de Vanessa no hay actores, exceptuando a su hermana, pero la mayoría de sus familiares estaban relacionados con la música. Por ello, Vanessa comenzó en el mundo del canto y no el de la actuación.

PRIMERA INTERVENCIÓN ARTÍSTICA

A los 8 años, Hudgens realizó su primera intervención artística en un teatro musical como cantante, luego realizó varias producciones locales de “Carousel”, “The Wizard of Oz”, “The King and I”, °”The Music Man”, “Cinderella”, entre otras.

SU CARRERA HASTA HIGH SCHOOL MUSICAL

En televisión, tuvo pequeños papeles en programas como “Robbery Homicide Division”, “The Brothers Garcia” y “Quintuplets”, pero esto cambio cuando en el año 2005 consiguió el papel de Gabriella Montez en la película para televisión de Disney Channel titulada “High School Musical”.

QUISO SER ‘CATWOMAN’

Tras anunciarse que Robert Pattinson daría vida al nuevo Batman, la actriz compartió una serie de fotografías y un montaje que muestra a Hudgens en el traje del icónico personaje. Asimismo, junto a una de esas imágenes, la actriz escribió: “Okey, ¿con quien tengo que hablar para que esto sea realidad?”.

LABOR ALTRUISTA

Una parte de su dinero ha sido donado a la ejecución y apoyo a organizaciones y causas benéficas, regularmente es voluntaria en Best Buddies International, Lollipop Theater Network, St. Jude Children’s Research Hospital​ y la Fundación VH1 Save The Music. Hudgens también aparece en el disco A Very Special Christmas Vol.7 que brinda apoyo a las Olimpíadas Especiales.