Recordado por la saga de películas "Austin Powers", el actor Verne Troyer (49) ha tenido presencia esporádica los últimos años, sea en cine o TV. Él volvió a ser noticia esta semana por una llamada de auxilio que alertó a la Policía.

Como informa TMZ, la Policía norteamericana acudió a casa de Verne la noche del viernes último tras la llamada de un amigo del actor. Verne Troyer se habría comportado de manera furiosa y suicida. Tras ello el actor fue llevado a un hospital.

Luego de este reporte, los representantes del actor se pronunciaron. "Les pedimos tener a Verne en sus pensamientos y plegarias. Está recibiendo el mejor cuidado posible y está descansando cómodo. Apreciamos el apoyo de familia, amigos y fans alrededor del mundo. Los mantendremos informados aquí", indicó la cuenta Instagram oficial del actor.

Verne Troyer padece de alcoholismo desde hace dos décadas. En 2002 casi pierde la vida por envenenamiento con la sustancia y ha pasado por rehabilitación en varias oportunidades..

"He escuchado comentarios por parte de algunos fans preocupados, así que me gustaría referirme a una situación muy personal. Como saben, he combatido contra el alcoholismo en el pasado y si bien no es una pelea fácil, estoy deseoso de continuar la lucha día a día", indicó el actor en 2017.

DATO

Verne Troyer es una de las personas más pequeñas del mundo a consecuencia de su enanismo acondroplásico (mide 81 centímetros).