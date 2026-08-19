Vin Diesel recordó a Paul Walker durante una proyección especial de ‘Rápidos y Furiosos’ realizada en Los Ángeles por el 25 aniversario de la película que dio inicio a una de las franquicias más exitosas del cine.

La cinta, protagonizada por Diesel y Walker, volverá este viernes a los cines de Estados Unidos para conmemorar los 25 años de su estreno. La producción fue dirigida por Rob Cohen y producida por Neal H. Moritz.

Durante el evento, Diesel dedicó unas palabras a Walker, quien falleció el 30 de noviembre de 2013 tras un accidente automovilístico. El actor recordó la relación que mantuvo con su compañero dentro y fuera de las cámaras.

“Hace veinticinco años estaba sentado en esta sala y estaba sentado con Paul Walker” , recordó Diesel ante los asistentes.

El intérprete de Dominic Toretto destacó el vínculo que construyó con Walker a lo largo de los años y lo recordó como un hermano.

“Si alguno de ustedes tiene alguna vez la bendición de tener un hermano como Paul, es el regalo más grande que Dios podría conceder” , expresó.

Vin Diesel remembers Paul Walker at a 25th anniversary screening of ‘THE FAST AND THE FURIOUS’.



“If any of you should ever have the blessing to have a brother like [Paul], it is the greatest gift God could bestow upon you.” pic.twitter.com/eOxWQwSBxt — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) August 18, 2026

Diesel también invitó al público a volver a ver la primera película de la saga para recordar el comienzo de la relación que ambos construyeron durante el desarrollo de la franquicia.

“Miren esta película y vean dónde comenzó esta hermandad eterna, en cada fotograma” , añadió.

Como se recuerda ‘Rápidos y Furiosos’ se estrenó originalmente hace 25 años y presentó a los personajes de Dominic Toretto y Brian O’Connor, interpretados por Vin Diesel y Paul Walker, respectivamente.

La película convirtió las carreras callejeras en el punto de partida de una franquicia cinematográfica que posteriormente incorporó la familia como uno de sus principales elementos narrativos.

La saga también consolidó a Toretto como uno de los personajes más reconocibles del cine de acción y convirtió a Walker en una de las figuras más recordadas por los seguidores de la franquicia.

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¿Cuándo se reestrena ‘Rápidos y Furiosos’ en Perú?

Universal Pictures confirmó que ‘Rápidos y Furiosos’ regresará a los cines peruanos el 3 de septiembre de 2026, como parte de un reestreno especial y por tiempo limitado.

La cinta permitirá a los seguidores de la franquicia volver a ver en la pantalla grande la historia que presentó por primera vez a Dominic Toretto y Brian O’Connor.

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