El actor estadounidense Vin Diesel llega a la proyección especial de "Fast & Furious" en honor a su 25 aniversario en el Westwood Theater de Los Ángeles, el 17 de agosto de 2026. (Foto de Frederic J. Brown / AFP)
El actor estadounidense Vin Diesel llega a la proyección especial de "Fast & Furious" en honor a su 25 aniversario en el Westwood Theater de Los Ángeles, el 17 de agosto de 2026. (Foto de Frederic J. Brown / AFP)
Por Redacción EC

Vin Diesel recordó a Paul Walker durante una proyección especial de ‘Rápidos y Furiosos’ realizada en Los Ángeles por el 25 aniversario de la película que dio inicio a una de las franquicias más exitosas del cine.

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