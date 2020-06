A pesar que “Volver al futuro” es una de las trilogías cinematográficas más exitosas de Hollywood, quizás hasta hoy algunos fans de la cinta no se dieron cuenta que el actor que hizo de George McFly en la segunda y tercera secuela no es el mismo de la primera parte.

Y esto responde a un motivo: Crispin Glover, el intérprete original, no fue simplemente reemplazado por otro actor sino que a este, además, se le colocó un molde con el rostro de su antecesor para simular que el artista de “Volver al futuro 1 " nunca fue cambiado.

Sobre esta polémica jugada de Universal Studios, hay dos versiones, la del productor y escritor del filme Bob Gale y del actor Crispin Glover, que sorprendido por el uso ilegal que hicieron de su imagen, demandó al estudio y obtuvo una victoria que sentó un precedente en Hollywood sobre el derecho de imagen de los actores.

BOB GALE VS. CRISPIN GLOVER

Según refiere el libro ‘We Don’t Need Roads: The Making of the Back to the Future Trilogy’, de Caseen Gaines, Gale asegura que la razón por la que Glover no pudo ser considerado en las secuelas de “Volver al futuro” es que este pedía nada menos que un millón de dólares (más beneficios de taquilla), un sueldo que se alejaba mucho de lo que recibió inicialmente en la primera película.

Esta versión, sin embargo, ha sido desmentida en más de una ocasión por Glover.

En una entrevista con Samuel Roberts en su programa de radio, el actor dijo que si hasta ahora no da por cerrado el tema es porque el mismo productor "se encarga de sostener una y otra vez la misma mentira”.

“Si solo hubieran contratado otro actor (Jeffrey Weismann) que es lo que creí que había pasado, hubiera sido completamente legal y no tendría problemas con eso. Lo hicieron con esta actriz (Claudia Wells fue sustituída por Elisabeth Shue). Creo que le colocaron una peluca pero no le pusieron prótesis. Es normal que un estudio tengan el molde de tu cara lo que no es normal es poner otro actor en la cara de otra persona. Tienes que negociar para hacer algo así”, declaró Glover.





“Lo que es bastante irritante es que el propio Gale ha dicho nuevas mentiras en la versión Blu-Ray por lo que hay millones de fans que ven la película oyendo esto. Él dijo que la razón por la que no estoy en la película es porque pedí el mismo dinero que Michael J. Fox iba a ganar por la segunda. Eso es tan falso como las prótesis que le colocaron al otro actor”, agregó Glover.

Glover ha calificado a Gale de “malévolo y vil” y ha dado entender que el tema del implante no ha sido el único que desencadenó en una enemistad entre ambos. "Es un tipo creativo (Gale) escribió el guión y tiene buenos aspectos pero también tiene aspectos negativos. Y debido a que yo lo confronté es que nació ese rencor hacia mí y eso ha durado 30 años.

Los aspectos negativos de los que habla Glover seguramente responden al mal ambiente que se fue vivió en el rodaje de “Volver al futuro” por el desacuerdo del actor con la forma en que terminó su personaje de George McFly en la exitosa primera parte.

Como se recuerda, la escena final de “Volver al futuro 1” nos muestra al padre de Marty McFly como un hombre rico, exitoso y enamorado, cualidades que Glove rechazaba porque según él, se traicionaba la esencia del personaje, un tipo que en un inicio se mostró con gran capacidad intelectual, humilde pero sobre todo nerd.

Para Glover, George McFly debía mantenerse como un nerd así tenga todo el dinero del mundo, algo que no ocurrió finalmente. Precisamente, para la escena en mención se dice que el actor se opuso a combinar un polo y una chaqueta deportiva, un estilo muy usado durante el gobierno de Ronald Reagan y que se presentó en el rodaje vestido como el ‘George de los 50’, sin embargo el director Zemeckis lo obligó a cambiarse.





JEFFREY WEISMANN, MÁS QUE UN DOBLE DE FOTO

Sobre este enfrentamiento, Jeffrey Weismann, el actor que reemplazó a Crispin Glover en “Volver al futuro” 2 y 3 ha revelado la extraña forma en que terminó interpretando a George McFly en la exitosa saga.

“Pensé que me contrataban para hacer del doble de foto de Crispin porque era muy común hacer uso de dobles en una película donde hay tanto cambio de edades. Finalmente me encontré con que tenía el papel de George y no sabía realmente en lo que me estaba metiendo. Los del estudio tenían que tener al otro actor pero sin su presencia y el maquillaje no me hacía ver cómo él a menos que estuviera lejos o desenfocado. Pero yo había estudiado sus movimientos y voz y de hecho yo lo llamé a Crispin para decirle lo que estaba pasando y no supe de él hasta la demanda que interpuso al estudio cuando se estrenó la tercera película. Fue muy incómodo y de hecho él no llegó a ir a juicio pero ganó 750 mil dólares por lo que le hicieron”, contó Weismann.

El actor Jeffrey Weissman caracterizado para el papel de George McFly, junto al director de la cinta Robert Zemeckis.





Tras su mala experiencia en “Volver al futuro”, Crispin Glover no ha estado alejado del cine como muchos creen. El actor, hoy de 56 años de edad, ha dado vida a “Thin Man” en “Los Ángeles de Charlie” de 2007, a la Sota de Corazones, en la película “Alicia en el país de las maravillas” de 2010, entre otros personajes un tanto excéntricos.

Glover, incluso fue voceado por los fans de Batman para interpretar al Joker en “The Dark Night”, que finalmente recayó en el fallecido Heath Ledger.

