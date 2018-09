Will Smith y Marc Anthony: una amistad duradera a pesar de la distancia 

Los intérpretes y buenos amigos Will Smith y Marc Anthony acaban de estrenar el tema 'Está rico' que viene cautivando a sus millones de fanáticos. El tema también cuenta con la participación de Bad Bunny y es todo un éxito en las redes sociales y YouTube.



El actor celebró hace poco sus 50 años al lanzarse de un helicóptero en el Gran Cañón. Will Smith sigue celebrando una vida llena de éxito junto a su gran amigo Marc Antony.



Smith también anunció su regreso a la música y manifestó "que se siente energizado y creando locamente como lo hacía antes".

Pero la amistad entre el actor y el músico se hizo conocida por todos cuando en marzo de este año publicaron un video donde Marc Anthony le enseña a bailar salsa a Will Smith.



Las imágenes, publicas en Instagram, mostraban al cantante enseñando unos pasos al ritmo de 'Vivir mi vida'.



Pero la amistad entre Will Smith y Marc Anthony data de varios años atrás. Solo hay que recordar la fotografía que tienen junto en el 2011 cuando ambos personajes asistieron al partido de los Miami Dolphins vs New England Patriots.

También la imagen donde aparecen juntos dándose un efusivo abrazo en el Vanity Fairs Oscars Party, celebrado en el 2007. La amistad entre ambos personajes del mundo del espectáculo queda solidificada en el nuevo video que acaban de estrenar juntos.