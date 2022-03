Continúan las repercusiones en torno a la cachetada que Will Smith, ganador del Oscar a Mejor actor, le dió a Chris Rock en plena ceremonia de los Premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

El ataque, que ocurrió mientras el comediante presentaba la categoría de Mejor documental y fue desencadenado luego de que Chris Rock hiciera una broma sobre el peinado de Jada Pinkett-Smith, podría tener consecuencias en la victoria del actor, según indicaron algunos medios como el New York Post consultando a miembros no nombrados de la Academia.

Según indicaron, esto se debería a que todos los miembros de esta institución deben seguir su código de conducta, entre los cuales se enfatiza mantener valores como “respeto a la dignidad humana, inclusión y un ambiente que fomente la creatividad”. El golpear a un colega es a todas luces un quiebre con el tipo de conducta que quiere mantener la Academia.

Es así que poco después de ocurrido el incidente, la institución lanzó el siguiente comunicado: “La Academia no aprueba ningún tipo de violencia”, luego, como queriendo cambiar el foco de la atención, añadió “esta noche estamos encantados de celebrar a los ganadores de la 94ª edición de los Premios de la Academia, que merecen este momento de reconocimiento por parte de sus compañeros y de los amantes del cine de todo el mundo”

En favor de Will Smith es que Chris Rock parece haberse disculpado con Jada Pinkett-Smith por su broma tras bambalinas, según reportaron otros medios. Adicionalmente, el comediante decidió no realizar una denuncia policial tras el incidente.

Whoopi Goldberg se pronuncia

Quién podría saber del futuro del Oscar de Will Smith es la actriz Whoopi Goldberg, actualmente miembro de la mesa directiva de la Academia como gobernadora de la rama actoral. En el programa matutino The View la condecorada intérprete condenó el incidente de violencia, pero descartó que se le retirara el honor al actor.

“No vamos a quitarle el Oscar. Habrá consecuencias, estoy segura, pero no es lo que vamos a hacer, parcialmente porque Chris (Rock) dijo ‘escuchen, no voy a presentar cargos’”, afirmó la intérprete. La forma en que tomarán estas “consecuencias”, solo se sabrá en las próximas semanas.