No hay momento más hablado en la ceremonia del Oscar 2022 que la bofetada que le proporcionó Will Smith al comediante Chris Rock durante la presentación de la categoría Mejor documental. La agresión, causada por una broma sobre la cabeza rapada de Jada Pinkett-Smith, causada por la enfermedad genética de alopecia, opacó todo lo demás que ocurrió en la ceremonia como la victoria de la primera película de un servicio de streaming como “CODA”, la de la primera actriz abiertamente miembro de la comunidad LGBTI+ con Ariana DeBose y el segundo actor sordo en llevarse un Oscar.

Y si bien nada justifica la agresión física que sufrió Chris Rock a manos de Will Smith, el actor cómico tiene un historial de bromas que transgreden lo que se considera políticamente correcto e incluso a construído su carrera en el ‘stand-up’ en torno a eso. A raíz del nuevo interés de su trabajo tras el incidente, aquí revisamos algunos casos de sus chistes más polémicos.

Uso de la palabra N

A mediados de los 90 Chris Rock ya era conocido en el mundo de la comedia, pero el especial que lo hizo la estrella que es ahora fue “Bring the Pain” para HBO en 1996.

La pieza central era una rutina titulada “N***** vs. Black People”, donde comparaba a los afroamericanos con los “ignorantes” ‘n*****’ - una forma extremadamente peyorativa de referirse a las personas de color - y hablaba de su deseo de unirse a Ku Klux Klan.

"Bring the Pain" fue el especial que trajo a Chris Rock a la prominencia global, pero también ha sido criticada por normalizar el uso de palabras despectivas hacia los afroamericanos. (Foto: HBO)

“¿Quién es más racista, los blancos o los afroamericanos? ¡Son los afroamericanos! ¿Sabes por qué? ¡Porque nosotros odiamos a los afroamericanos también! Todo lo que a los caucásicos no les gusta de los afroamericanos, a nosotros tampoco nos gusta”, afirmaba el comediante como parte de su rutina.

En 2005, año en que Chris Rock condujo por primera vez la ceremonia del Oscar, reveló que retiró la broma porque “le daba licencia a personas que eran racistas para decir n*****”.

No fue la única vez que utilizó esta palabra liberalmente y en 2011 fue criticado duramente por no corregir a su colega Louis CK durante una charla que tuvo junto a él, Jerry Seinfeld y Ricky Gervais para el especial “Talking Funny”, también de HBO.

Durante el diálogo, Louis CK, ahora caído en desgracia por haber acosado sexualmente a varias comediantes, le pregunta a Rock si él podía ser calificado como un “n*****”, a lo que este respondió que “sí, él era el más n***** hombre blanco que había visto en su vida”.

El único que intervino en contra fue Seinfeld, quien dijo “No creo que pueda decir eso. No creo que tiene esas cualidades. Yo no usaría (esa palabra) en ningún lado”.

Racismo en el Oscar 2016

La ceremonia de los Premios de la Academia de este año no fueron la única instancia donde Chris Rock estuvo en el centro de una controversia. En 2016, la segunda oportunidad en la que sirvió como conductor y la gala que despertó las protestas de #OscarSoWhite por la falta de diversidad entre sus nominados, el comediante causó aún más incomodidad al utilizar a tres tres pequeños niños asiáticos como parte de una broma basada en estereotipos sobre los mismos, como su supuesta habilidad para las matemáticas y el uso de trabajo infantil en países del este.

“Los resultados de los Premios de la Academia han sido tabulados por la firma de contadores PricewaterhouseCoopers. Nos enviaron a sus representantes más dedicados, precisos y trabajadores. Así que quiero que den la bienvenida a Ming Zhu, Bao Ling y David Moscowitz”, dijo, mientras señalaba a tres menores asiáticos vestidos en trajes formales.

La broma de Chris Rock causó incomodidad en la comunidad asiática al reforzar estereotipos sobre las personas que pertenecen a estos grupos. Irónicamente, esta era una ceremonia donde se protestó la falta de nominados de otras étnias en las categorías actorales. (Foto: MARK RALSTON / AFP) / MARK RALSTON

No terminó ahí, con el comediante agregando que “si alguien estaba molesto por esa broma, solo tuitea sobre ello en tu teléfono, el cuál también fue hecho por estos niños”.

Durante esa ceremonia, criticada también por la falta de diversidad, Chris Rock también hizo un comentario en torno a Jada Pinkett-Brown, luego de que ella decidiera no asistir a la ceremonia como forma de protesta.

“Todo el mundo está enfadado este año. Jada se enfadó, dijo que no iba a venir. ¿No tiene ella un programa de televisión?”, afirmó Chris Rock. “Jada boicoteando los Oscars es como si yo boicoteara las bragas de Rihanna, no estaba invitado”.

No fue lo único que dijo: “Entiendo que estés enfadada. Jada está enfadada porque su hombre Will no estaba nominado por ‘Concussion’. Lo entiendo, no es justo que Will actuara tan bien y no fuese nominado. Tienes razón. Tampoco es justo que a Will le pagaran 20 millones de dólares por ‘Wild Wild West’, ¿no?”

Bromas sobre Whitney Houston

Otra broma por la que Chris Rock fue duramente criticado ocurrió en 2019 y estuvo relacionada a la cantante Whitney Houston, quien falleció en 2012 a causas relacionadas a las drogas y con quien el actor cómico mantenía una amistad.

La broma era un meme basado en una fotografía de la artista donde parecía poco impresionada que iba acompañado con el texto “Yo sentado en una reunión que pudo ser un correo electrónico”.

Chris Rock por su parte agregó el siguiente comentario: “Apúrense, que tengo que fumar crack”.

El comentario, que fue eliminado de las redes sociales de Rock, le valió críticas, incluyendo el exesposo de Houston Bobby Brown: “Durante este tiempo en el que empoderamos a las mujeres, elegiste utilizar tu tiempo para humillar a nuestra reina. Pensé que eras un amigo de la familia.”

Cabe señalar que el propio Brown ha sido acusado de exacerbar los hábitos de consumo de drogas de Whitney Houston.

Broma sobre los tiroteos

No fue la única ocasión en la que el comediante se metió en un problema por un meme. En 2019, luego de que ocurriera un nuevo tiroteo en los EE.UU., el comediante compartió una fotografía de la actriz Betty White junto al mensaje “la primera cosa que las personas dicen cada vez que un tiroteo masivo es anunciado”.

El chiste se basaba en la similitud entre el nombre de la actriz y la frase “bet he’s white” (Apuesto a que es blanco), una referencia a la preponderancia de este tipo de actos por caucásicos en los Estados Unidos.