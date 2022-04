“Más extraño que la ficción” es más que una infravalorada película de Will Ferrell, con esta frase describiendo cómo los eventos de nuestra realidad superan con aparente frecuencia lo que nuestra imaginación puede concebir. Un reciente ejemplo de esto fue la bofetada que Will Smith le proporcionó al comediante Chris Rock en plena ceremonia del Oscar, acto que si fuera parte de una película sería criticado por lo burdo y poco realista, pero que millones de personas lo vieron en vivo el pasado 27 de marzo.

Pero, mostrando que la ficción no está tan alejada de la realidad, un incidente con algunas similitudes ocurrió en quizás el programa más recordado protagonizado por Will Smith: “El príncipe del rap”.

Se trató del 17° episodio de la quinta temporada de la serie, titulado “Will es de Marte” y que salió inicialmente el 20 de febrero de 1995. En el capítulo Will y su nueva prometida Lisa - interpretada por Nia Long- acuden a una sesión de terapia de parejas mientras intentan solucionar los problemas de su relación y elegir una fecha para su boda.

En el episodio de "El príncipe del rap" "Will es de Marte", el personaje de Will Smith agrede físicamente - con un bate de espuma - a un antagonista participante de un grupo de terapias en pareja interpretado por Sherman Hemsley. (Foto: NBC)

Es ahí donde Will cae ante las provocaciones de otro de los asistentes -interpretado por el reconocido actor cómico y músico Sherman Hemsley- y termina recurriendo a la violencia después de ser insultado. Al final Lisa también se enfrenta a la esposa del provocador (Isabel Sanford), causando una gresca entre todos los presentes.

Parecidos razonables

A pesar de similitudes superficiales entre el episodio y el incidente del Oscar, hay un igual número de diferencias entre ambos: es así que la broma que desencadena la furia del personaje interpretado por Will Smith no es un insulto a su esposa/prometida, sino a su madre; la agresión no se hace con los puños, sino con bates de espuma; y, finalmente, la gresca es celebrada por la pareja como una muestra de la fuerza de su relación y no la implosión de la carrera de una de las mayores estrellas de Hollywood.

Y es que si bien inicialmente hubo cierta actitud triunfal en los actos de Will Smith -con su hijo Jada famosamente tuiteando “Así es como lo hacemos” poco después de la agresión de su padre a Chris Rock-, en los días posteriores al incidente la familia de actores cambió de guion, con Jada Pinkett llamando a un “tiempo de sanar” y el propio Will haciendo finalmente una disculpa pública a Rock.

Las consecuencias de la bofetada no han sido leves para Smith, quien tuvo que renunciar a su prestigioso lugar como miembro de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, así como perdido proyectos con Netflix y Sony. Sus actos también causaron una ruptura en medio de Hollywood, con gente que lo apoya, otros que encuentran sus acciones inaceptables y un tercer grupo que quiere dejar la gresca atrás lo más pronto posible.

Mientras tanto, Chris Rock ha visto un renovado interés en su trabajo tras la cachetada, con su gira internacional experimentando una mayor venta de entradas tras el incidente. Por el momento, el humorista no ha dado una declaración definitiva sobre sus pensamientos en torno al caso, afirmando solo que “todavía está procesando lo que ocurrió”.

Curiosamente, Chris Rock y Will Smith trabajaron juntos en un episodio de “El príncipe del rap”. Se trató de un capítulo de la sexta y última temporada de la serie donde el humorista hizo del doble papel de un famoso comediante así como su menos agraciada hermana Jasmine, a la que Will tuvo que llevar en una cita para cortejar el apoyo de sus familiares.

Y aunque las dos celebridades parecen no haber tenido más colaboraciones hasta la fecha, ambos han sido frecuentes visitantes en sus círculos laborales, en particular por el hecho que Chris Rock y Jada Pinkett Smith estuvieron en el elenco de “Madagascar”. Si la relación entre ambos algún día sanará y lograrán compartir pantalla en el futuro, es difícil predecir, pero como decía el escritor argentino José Narosky: “Cien caricias no borran una bofetada”.