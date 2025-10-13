El director de cine Woody Allen publicó el lunes un homenaje a su expareja y actriz, Diane Keaton, cuya muerte fue anunciada el pasado sábado 11 de octubre.
“Jamás el planeta ha conocido ni es susceptible de conocer de nuevo un rostro y una sonrisa que iluminen así los espacios por los que ella pasaba”, escribió el cineasta que compartió varios años con Keaton, en el sitio The Free Press.
Fiel a su gusto por la autocrítica, Allen cuenta sus tormentos frente a la joven rubia.
En el rodaje de la cinta “Sueños de un seductor” (1972), Allen explica que “durante la primera semana de ensayo, no nos dirigimos la palabra ni una sola vez”. “Ella era tímida, yo era tímido, y con dos personas tímidas las cosas pueden volverse bastante aburridas”, reconoce el cineasta.
Después vino una breve cena “en un restaurante de la octava avenida (...). Ella fue tan encantadora, tan bella, tan mágica, que yo ponía en duda mi salud mental. Me dije: ¿Podría estar enamorado así de rápido?”.
“Veía el mundo a través de sus ojos”, recuerda el realizador de 89 años, que asegura incluso que en adelante no tuvo en cuenta sino los gustos de su musa.
“Nunca leí una sola crítica de mi trabajo y sólo me importaba lo que Keaton tuviera que decir al respecto. Si a ella le gustaba, consideraba la película un éxito artístico”, agregó.
Juntos filmaron ocho películas, entre ellas “Manhattan”, “Interiores” o “Un misterioso asesinato en Manhattan”.
Hasta el final, la actriz brindó un apoyo inquebrantable al director neoyorquino. En pleno movimiento #MeToo, en enero de 2018, ella había tuiteado: “Woody Allen es mi amigo y sigo creyéndole”.
El director se enfrentaba entonces nuevamente a acusaciones de agresión sexual, lanzadas en 1992 por su hija adoptiva Dylan Farrow. Los cargos en su contra fueron abandonados después de dos investigaciones distintas.
Allen evoca también su separación. “¿Por qué nos separamos? Solo Dios y Freud quizás podrían comprenderlo”. Y concluye: “Hace unos días, Diane Keaton era parte del mundo. Hoy ya no es así. Por lo tanto, es un mundo más sombrío”.
Con información de AFP
