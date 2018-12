Woody Allen tuvo intimidad con modelo adolescente en los años 70, afirman

En una entrevista para The Hollywood Reporter, la ex modelo Babi Christina Engelhardt señaló que tuvo un "romance" con el afamado director Woody Allen, cuando ella tenía tan solo 16 años, y él, 41.

Según explicó, esto no se trata de una nueva denuncia de abuso sexual contra el realizador de "Annie Hall" (quien enfrenta una demanda de violación por parte de su hija adoptiva Dylan Farrow). Engelhardt, ahora de 59 años, indica que "engañó" al director y que él nunca supo su verdadera edad.

"No estoy atacando a Woody. Esto no es un intento por destruir a este hombre. Hablo de mi historia de amor. Esto me hizo quien soy y no tengo ningún tipo de arrepentimiento", ha asegurado a la revista estadounidense.

Según señala, ambos estuvieron juntos durante ocho años —desde 1976 hasta 1984—, cuando ella era aún menor de edad. Paralelamente, Allen tenía relaciones con otras jóvenes, a quienes invitaba a su departamento en Nueva York y tener encuentros íntimos en trío. Sin embargo, poco después llegaría Mia Farrow, quien era 14 años mayor que ella y ya era famosa por las películas "Rosemary's Baby" y "The Great Gatsby".

"No quería estar allí en absoluto, y sin embargo no podía encontrar el coraje para levantarme e irme. Irse significaría el fin de todo esto. Eso era exactamente lo que necesitaba, pero en aquel entonces, la idea de no tener a Woody en mi vida me aterrorizaba. Entonces me senté allí, con paciencia, con calma, tratando de evaluar la situación, tratando de entender por qué quería a las dos allí", comenta Engelhardt.

"Era muy divertido. Ella (Mia) era hermosa y dulce, él era encantador y seductor, y yo era sexy y cada vez más sofisticada en este juego (…) No fue hasta que todo terminó que me di cuenta cuan retorcida era la situación y que yo era solo un juguete", agrega. En 1984, Babi Christina Engelhardt decidió dejar a Allen e irse de Nueva York.

Hoy, Engelhardt es divorciada y madre de dos hijas en edad universitaria que viven en un apartamento en Beverly Hills. Su historia con Allen puede verse en una de las películas más icónicas del realizador: "Manhattan" (1977). Según la ex modelo, ella fue en parte musa para aquella cinta que contaba la historia entre una joven de 17 años y un escritor de televisión, de 42.