Cardi B se presentó la noche del último jueves en el programa de Jimmy Kimmel, y habló sobre las dificultades que tuvo durante el nacimiento de Kulture, su primera hija.

Como se aprecia en el canal oficial de YouTube del programa, la rapera dijo que nada le pudo advertir lo doloroso que sería alombrar y bromeó con la parte de su cuerpo que "se rompió" en el parto.

"Fue completamente más difícil de lo que pensé que sería (…) Ella me rompió la vagina… ¿Por qué nadie te dice estas cosas? Nadie me dijo que tendrían que coserme la vagina… La gente solo te dice: 'cuando des a luz te va a doler', pero no te dicen eso de tu vagina", señaló entre risas Cardi B, con el desenfado por el que se ha hecho famosa.

EN VIDEO: Cardi B en el programa de Jimmy Kimmel. (Fuente: YouTube)

Más allá del dolor físico, la estrella manifestó que no cambiaría nada de lo que tuvo que vivir para convertirse en madre. "Sí, estoy disfrutando (de la maternidad) Es lo mejor (…) Siento que necesito un descanso, pero ¡Dios mío! La felicidad que me trajo mi bebé… Podría hacer esto una y otra vez", le dijo a Jimmy Kimmel.

Al ser consultada si le gustaría tener más hijos, Cardi B respondió que quiere dos o tres pequeños más y finalmente habló sobre lo complicado que es ser una 'madre famosa'.

"Hay cosas que quiero hacer con mi hija… Quiero ir a la playa, quiero dar un paseo, pero los paparazzi me persiguen a todas partes. No quiero mostrar a mi bebé en público todavía. Solo quiero protegerla. No estoy mentalmente lista. Me gustaría hacer cosas normales con mi bebé, pero ahora tengo que ser discreta", sentenció Cardi B.