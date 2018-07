Hace un tiempo Demi Lovato lanzó en YouTube "Simply Complicated", documental en el que relata su historia más íntima y en el que habla, por primera vez, sobre la relación entre su adicción a las drogas y una pelea que protagonizó en Perú en marco de una gira con los Jonas Brothers. Ella fue internada este martes por una presunta sobredosis.

Como los seguidores de la ex estrella de Disney recuerdan, horas antes de la presentación que tenía programada junto a los famosos hermanos en el Estadio Monumental, se emitió un comunicado en el que se anunciaba que Demi Lovato no participaría por "motivos de salud".

Anuncio de cancelación de concierto de Demi Lovato en Lima. (Foto: Twitter/ Archivo) Anuncio de cancelación de concierto de Demi Lovato en Lima. (Foto: Twitter/ Archivo)

El portal TMZ, sin embargo, reveló que Demi Lovato había cancelado la gira luego de pelearse en una fiesta con una de sus bailarinas, la que luego amenazó con denunciarla. A los pocos días se informó que la cantante ingresaría en rehabilitación.

Aunque la estrella pop ya había hablado en el pasado sobre lo mucho que le avergüenza ese momento de su vida, recién en el documental disponible de manera gratuita en YouTube se explayó sobre las circunstancias en las que se produjo el incidente.

Si bien la prensa reportó que Demi Lovato se fue de fiesta con parte de su equipo en Lima, en el documental la cantante dice que los hechos se produjeron en Colombia.

"Estaba en Colombia en el tour de Camp Rock e invité a un grupo de gente a comer: mi banda y mis bailarines. Pagué por el alcohol, algunos trajeron yerba, yo había consumido Adderall y destruimos el hotel. La administración presentó una queja y alguien me delató con el papá de los Jonas, mi manager y mi padre", relató Lovato en el minuto 19 de este clip:

La cantante continuó explicando que, debido a que ya se había vuelto una experta en ocultar sus problemas de adicción con drogas y alcohol, logró engañar a su equipo y convencerlos de decirle quién la había delatado, de esta manera descubrió que había sido Alex Welch, apodad "Shorty" por el grupo.

"Cuando me dijo que fue Shorty me acuerdo de mí pensando: le voy a romper la cara a esa per... Cuando había abordado el avión, me lancé hacía a ella y todo lo demás está borroso en mi mente", dijo la cantante de 25 años.

Demi Lovato regresó a América Latina en 2012. En esta imagen la vemos saludando a sus fans desde su hotel en Lima, Perú. (Foto: USI) Demi Lovato en el Perú en 2012. (Foto: USI)

Demi Lovato reconoció que pensó que en ese momento estaba en "severos problemas", aunque, debido a su situación emocional, ya no le interesaba lo que pasara en su carrera. Fue cuando su familia y su equipo de trabajo más cercano le hizo notar que su relación con ellos también peligraba que la convencieron de iniciar su cambio entregando su teléfono, aquel en donde tenía todos los contactos de quienes le daban droga.

Con su documental de YouTube, Demi Lovato buscó dar un mensaje a aquellas personas que, como ella, lucharon con adicciones y depresión. En su caso particular, además de la presión de su trabajo, arrastraba problemas familiares (por un padre alcohólico) desde su niñez.