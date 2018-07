La vida de Demi Lovato ha estado marcada por los excesos, las drogas y las carencias de amor y cuidado paternal. En el documental "Simply Complicated" compartido en YouTube, la artista reveló que se inició en dogras y en conductas autodestructivas incentivada indirectamente por su padre, Patrick Lovato, un hombre violento y adicto.

"Mi papá era un adicto y un alcohólico. Creo que siempre busqué lo que él encontró en las drogas y el alcohol, porque lo llenó de manera tal que eligió eso en lugar de una familia", comentó la cantante estadounidense.

EN VIDEO: "Demi Lovato: Simply Complicated". (Fuente: YouTube)

Alguna vez, la madre de Demi, Dianna de la Garza, dijo que su popular hija siempre fue una niña muy triste por los problemas que tenía con su padre.

En el mismo documental, Lovato confió que tenía 17 años la primera vez que consumió cocaína y que lo hizo llevada por la presión de los amigos.



EN VIDEO: resumen del caso Demi Lovato. (Fuente: El Comercio)

A sus 25 años, Demi Lovato había lidiado ya con problemas por adicción a la cocaína, la heroína y medicamentos para controlar la ansiedad. Aunque en 2015 celebró tres años "limpia", en julio de este 2018 confesó que había tenido una recaída.

La artista saltó hace diez años a la fama en el canal de Disney con los programas "Camp Rock" y "Sonny with a Chance" y se forjó una carrera de cantante con éxitos como "Skyscraper" y "Sorry Not Sorry".