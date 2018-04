YouTube: el divertido reencuentro de estrellas de "El tonto y el más tonto" | VIDEO

Más de dos décadas han pasado desde el estreno de "El tonto y el más tonto", comedia considerada un clásico en dicho género cinematográfico. Sus protagonistas, Jim Carrey y Jeff Daniels protagonizaron un divertido reencuentro en la TV estadounidense que puedes ver en el clip de YouTube que acompaña esta nota.

El programa de Conan O'Brien invitó a Daniels a su set para conversar sobre su presente y algunos recuerdos del pasado. De pronto surgió "El tonto y el más tonto" en la conversación.

"¿En el momento que grabaste la película te imaginaste todo lo que significaría con el paso de los años?", preguntó O'Brien.

"Sabía que estaba haciendo una película con Jim Carrey. Eso es lo que sabía. Sabíamos que le encantaría a los chicos de 14 les encantaría, pero no imaginamos que hombres de setenta, esos que visten ternos podrían decir 'esa fue la mejor película'", respondió Jeff Daniels.

Minutos después, tal como puede verse en el clip de YouTube que acompaña esta nota, Jim Carrey apareció en el set desatando la euforia del público presente.

"Me parece bien que no le hayan dicho a Jeff que yo vendría porque quería aparecerme aquí y decirte 'estás en la ciudad y no me llamaste. Ni un mail me has enviado'", bromeó Jim Carrey en el clip de YouTube.

Jim Carrey y Jeff Daniels en "El tonto y el más tonto", estrenada en 1994.

Luego de esto, Jim Carrey y Jeff Daniels hablaron sobre el origen y las circunstancias en que se filmó "El tonto y el más tonto" hace más de 24 años.

Como se recuerda, en 2014 se estrenó "Dos tontos todavía más tontos", también con ambos actores en el reparto.