YouTube: Dwayne Johnson y su épica respuesta a Tyrese Gibson por llamarlo "payaso" | VIDEO

Con elegancia respondió Dwayne Johnson cuando una fanática llamó por teléfono al programa de Andy Cohen en el que él se presentaba para promocionar su nueva película "Rascacielos" y le formuló una incómoda pregunta sobre sus diferencias con uno de los más particulares actores de la saga "Rápidos y furiosos". Las imágenes en el clip de YouTube que acompaña esta nota.

Como se recuerda, luego de que se informe que "Rápidos y furiosos" tendría un spin off protagonizado solo por La Roca y Jason Statham, surgieron rumores de diferencias entre el primero y Vin Diesel figura emblemática de la saga de acción y velocidad.

Se llegó a decir que hubo un enfrentamiento verbal entre ambos actores y que "no se pasaban" durante el rodaje de las películas en las coincidieron. Esto detonó en que Tyrese Gibson --quizás el más extrovertido de los actores de la saga-- defienda a su amigo Vin, atacando a Dwayne con el adjetivo de "payaso".

En una entrevista con Andy Cohen, La Roca aceptó responder llamadas telefónicas de sus fasns en vivo. Una dama le preguntó lo siguiente:

"¿Nunca más volviste a hablar con Tyrese luego de que te critique por aceptar hacer tu propio spin off de "Rápidos y furiosos"?

Dwayne Johnson --que por su expresión facial se nota no tomó bien la pregunta del público-- tomó aire y ensayó una respuesta entre respetuosa e irónica.

"Buena pregunta. La respuesta es no. Todo eso con Tyrese fue bastante decepcionante porque fui amigo de Tyrese durante mucho tiempo", inició Johnson.

"Siempre siento que una carne de res necesita dos personas para saltar, y todo fue bastante unilateral. Él había expresado mucho su opinión en las redes sociales. Aparentemente, estaba pasando por algunas cosas, también, en su vida personal". añadió elegantemente.

Sin embargo, en la parte final del clip de YouTube que acompaña esta nota, Dwayne Johnson dejó la elegancia y fue directo: con Tyrese no hay nada que hablar.

"Pero no, no hemos hablado. No creo que lo hagamos y no hay necesidad de tener esa conversación", concluyó La Roca.