Gwyneth Paltrow se presentó el miércoles por la noche en "The Tonight Show" de Jimmy Fallon, donde compitió con el anfitrión en un juego de canto titulado "Slay it, don’t spray it".

El divertido karaoke del programa consistía en terminar la letra de la canción con éxito, la cual era seleccionada al azar, o sino automáticamente se les rociaría agua por el micrófono.

Gwyneth Paltrow (46) inicialmente se mostró dudosa del juego cuando le tocó interpretar una canción de Ariana Grande y exclamó: "No puedo cantar como ella". Sin embargo, la actriz rápidamente cantó la canción "No Tears Left to Cry", aunque desafortunadamente no conocía la letra de la canción.

Razón por la cual Gwyneth Paltrow terminó siendo rociada con agua en la cara, mientras Jimmy Fallon se reía del momento. El presentador cantó posteriormente "There's Nothing Holdin' Me Back" de Shawn Mendes, aunque falló con el single.

Los artistas se turnaron para cantar más canciones y culminaron con desafortunados resultados, incluyendo el último tema que intentaron hacerlo a dúo en el programa "The Tonight Show".