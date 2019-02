Hailey Baldwin evita criticar looks de Justin Bieber y se somete a polémico reto | VIDEO

La modelo Hailey Baldwin demostró que está muy enamorada de su esposo, el cantante Justin Bieber, al aceptar un polémico reto antes de criticar los constantes cambios de look que ha tenido el músico a lo largo de su carrera.

Hailey Baldwin asistió al programa estadounidense “The Late Late Show with James Corden” y realizó una entretenida entrevista, hasta que el conductor le pidió que diera su opinión sobre los cambios de look que ha tenido Justin Bieber, caso contrario, tendría que cumplir un reto.

A Hailey Baldwin le pidieron hacer un ránking juzgando los looks que ha tenido Justin Bieber. En la pantalla le pusieron tres fotografías, una con pelo largo, otra con rastas y la última con su clásico corte casco que tenía el cantante cuando se hizo conocido.

Estos son los looks de Justin Bieber que debía criticar. (Foto: Captura de YouTube) Estos son los looks de Justin Bieber que debía criticar. (Foto: Captura de YouTube)

“Antes de nada, él es tan guapo. Me encantan las rastas, personalmente. Se veía muy bien. No hay ningún tipo de duda de que era un niño adorable. ¿A quién no le podía gustar el corte estilo casco?”, dijo Hailey Baldwin; sin embargo, no aceptó hacer su listado de preferencias.

De esta manera, para evitar criticar la anterior apariencia de su esposo, Hailey Baldwin aceptó el reto, el cuál consistía en comer gelatina de carne de cerdo. La modelo intentó ingerir el platillo; sin embargo, terminó escupiendo todo en un balde.

El hecho quedó registrado en YouTube, en la cuenta oficial del programa de James Corden. En el clip se ve que Hailey Baldwin asume el reto entre risas, pero termina sollozando por el desagradable sabor del platillo.