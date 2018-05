Etta Ng, la hija del actor Jackie Chan, difundió un video en YouTube junto a su novia, la canadiense Andi Autumn, en el que cuentan que, "por culpa de sus padres homofóbicos", viven en la calle desde hace más de un mes. La pareja abandonó Hong Kong y desde ese entonces durmió, entre otros lugares, "abajo de un puente".

Según el relato en YouTube, al escapar de su ciudad vivieron un tiempo en la casa de un amigo de Andi pero él ya no puede albergarlas y no encuentran una solución.

De acuerdo a Andi Autumn, de 30 años, contactó a todos sus amigos y familiares, pero "todos les envían la dirección de refugios donde saben que las separarán". Y agrega: "Nadie me responde en Facebook y nadie atiende mis llamadas".

Etta Ng Chok Lam, la hija de Jacki Jam, dice no tener un hogar donde vivir. (Fuente: YouTube)

Etta NG, de 18 años, y su pareja hicieron pública su relación en octubre de 2017, lo que derivó en una catarata de críticas y de hechos de discriminación para ambas. Por eso, dicen que no comprenden lo que sucede y que les parece "ridículo" que nadie pueda ayudarlas. "Fuimos a la policía, a hospitales, a los bancos de alimentos, a los refugios de la comunidad LGBTQ y no le importamos a nadie".

Con este espíritu, decidieron hacer la grabación de YouTube: "Si pueden, compartan este posteo para mostrarles a los demás que dos personas enamoradas, que sienten un amor verdadero, están tratando de ser separadas".

Además, revelaron que ambas sufren de un trastorno de estrés postraumático y que están "extremadamente nerviosas por toda la situación". Y ya sin ánimo, concluyeron: "Nuestro amor es más fuerte que esto, pero nos estamos cansando. Nadie que conozcamos, ni familiares, ni amigos, ni el gobierno nos ayudará".

En octubre, cuando dieron a conocer su relación, Etta publicó un mensaje en Instagram que decía: "Después de todos estos años de negatividad, viviendo en la vergüenza y temiendo al mundo, he llegado a la conclusión de que es más fácil aceptar que nunca he tenido la intención de amar o ser amado. Especialmente como lesbiana en una sociedad culturalmente susceptible le haría un favor a mi familia si permaneciera escondida, en silencio, sentada y comportándome como me han enseñado toda mi vida. Pero luego viniste y me demostraste que estaba equivocada, que merecía ser feliz, amar y ser amada".

LA RELACIÓN DE ETTA CON SU FAMILIA

Etta Ng es hija de Jackie Chang y Elaine Ng, quien se coronó como Miss Asia en los '90. Él estaba casado con otra mujer en ese momento, por eso Elaine la crió sola.

En diálogo con los medios, Etta confesó que no los siente como un padre y que no siente "ningún tipo de cariño" por él. "No es parte de mi vida", llegó a decir.

Elanie dijo que su hija "tiene problemas emocionales" y tildó de "mala influencia" a Andi: "Ella ya tiene 30 años y es una maestra con experiencia laboral. ¿Cómo puede decirle a una chica de 18 años que filme un video así? No está bien. Creo que, si no tienen dinero, deberían buscar un trabajo. No deberían grabar un clip diciendo a otros que están en la ruina y quién es el padre de Etta. La gente de todo el mundo trabaja duro y no confía en la fama de otra persona para obtener dinero", dijo la madre de Etta.

Según publicó el sitio de noticias español "El Mundo", no se sabe con precisión dónde están aunque, recientemente, una cámara de seguridad de un local en Canadá registró una imagen de ellas.

(Fuente: La Nación, GDA)