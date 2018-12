La siempre provocadora Miley Cyrus realizó una presentación en un programa nocturno de la televisión estadounidense, donde cantó una versión feminista del tema "Santa Baby".

"Estoy pidiendo un auto, un yate, y cheques. Literalmente, la escritura de una mina de platino. Además, ¿estoy diciendo que me voy a juntar con Santa si él me compra todas estas cosas?", preguntó Miley Cyrus a Jimmy Fallon.

Después, la intérprete dijo que no estaba de acuerdo con las letras, así que las cambió y realizó una versión con una letra que empodere y de confianza a las mujeres.

"Santa bebé, no necesito ninguna joyería de lujo. Tengo algo más en mente. Santa bebé, no necesito tus regalos esta noche. ¡No más pieles, he tenido suficiente y puedo comprar mis propias malditas cosas!", cantó Miley Cyrus mientras Jimmy Fallon bailaba sorprendido a su alrededor.

Recordemos que a inicios de diciembre, las estaciones radiales de Estados Unidos empezaron a utilizar el clásico navideño “Baby. It’s Cold Outside”; sin embargo, a raíz del movimiento #MeToo, se ha señalado que el tema “no es apropiado para el contexto”.

La nueva versión de Miley Cyrus ha divido los comentarios en las redes. Por un lado, algunos seguidores consideran que realizar una versión feminista del tema es toda una hazaña, mientras otros dicen que los clásicos no deberían modificarse en ningún contexto.